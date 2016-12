"GEA Group Aktiengesellschaft: GEA liefert Technik zur Lithiumgewinnung in Australien "

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

GEA liefert Technik zur Lithiumgewinnung in Australien

Düsseldorf, 5. Dezember 2016 - GEA hat von MSP Engineering Pty Ltd einen

größeren Auftrag für die Ausrüstung einer neuen, hochmodernen Anlage von

Tianqi Lithium Australia Pty Ltd zur Förderung und Aufbereitung von Lithium

erhalten. Die Anlage soll in Kwinana, 38 km südlich von Perth, in

Westaustralien entstehen. GEA wird dabei Eindampf-, Kristallisierungs-

sowie Trocknungstechnik für die Anlage liefern und installieren. Die

Abwicklung des Auftrages ist für 2017 geplant.

Der Tianqi Lithium-Konzern, Mehrheitseigner der Talison Greenbushes-Mine

und weltweit führender Hersteller von Lithiumkonzentrat aus Spodumen,

errichtet derzeit eine Anlage für die Abtrennung und Reinigung von

Lithiumhydroxid. Dort sollen pro Jahr rund 161.000 Tonnen Spodumen-

Konzentrat in 24.000 Tonnen Lithium-Hydroxid umgewandelt werden. Lithium-

Hydroxid kommt unter anderem bei der Herstellung von Lithium-Ionen-

Batterien zum Einsatz, einem global wachsenden Markt.

Der GEA Auftrag umfasst die Entwicklung, Fertigung, Prüfung und

Inbetriebnahme der wichtigsten Prozessanlagen zur Erzeugung und Verpackung

des reinen Lithiumhydroxid-Monohydrats (LiOH.H2O) sowie des Nebenprodukts

getrocknetes Natriumsulfat. Vorangegangen waren umfassende erfolgreiche

Tests in europäischen GEA Anlagen.

"GEA verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Realisierung von Anlagen

zur Lithiumverarbeitung und hält hierfür ein breites Technologieportfolio

bereit, das die gesamte Produktionskette der Lithiumherstellung abdeckt.

Dazu zählt - neben den hier bestellten Komponenten - beispielsweise auch

die Sprühtrocknung von Lithium, in der GEA einen sehr großen

Weltmarktanteil aufweisen kann", so Niels Erik Olsen, Vorstandsmitglied der

GEA Group Aktiengesellschaft und verantwortlich für die Business Area

Solutions.

Corporate Media and Press:

Dr. Eva Breßler

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1501

eva.bressler@gea.com

Über GEA

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die

nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von

Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in

2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger

Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle

Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert

mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden

Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. September 2016 beschäftigte das

Unternehmen weltweit rund 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen

Geschäftsfeldern zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist

im deutschen MDAX (G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil

der MSCI Global Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter gea.com.

