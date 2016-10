"GEA Group Aktiengesellschaft: GEA im Dialog mit dem Kapitalmarkt "

DGAP-News: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges

05.10.2016 / 14:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

GEA im Dialog mit dem Kapitalmarkt

Düsseldorf/London, 05. Oktober 2016 - Der Düsseldorfer Maschinenbaukonzern

GEA führt heute seinen diesjährigen Kapitalmarkttag für Analysten und

Investoren in London durch. Die bei der Veranstaltung vorgestellten

Präsentationen sind im Internet unter gea.com verfügbar. Nach der

Veranstaltung wird auch ein Videomitschnitt an gleicher Stelle angeboten.

http://www.gea.com/de/investoren/events-dokumentationen/cmd/index.jsp

Corporate Media and Press:

Marc Pönitz

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf

Tel. +49 (0)211 9136-1500

marc.poenitz@gea.com

Über GEA

GEA ist einer der größten Systemanbieter für die

nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie ein breites Spektrum von

Prozessindustrien mit einem Konzernumsatz von rund 4,6 Milliarden Euro in

2015. Das Unternehmen konzentriert sich als international tätiger

Technologiekonzern auf Prozesstechnik und Komponenten für anspruchsvolle

Produktionsprozesse in unterschiedlichen Endmärkten. Der Konzern generiert

mehr als 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden

Nahrungsmittelindustrie. Zum 30. Juni 2016 beschäftigte das Unternehmen

weltweit mehr als 17.000 Mitarbeiter. GEA zählt in seinen Geschäftsfeldern

zu den Markt- und Technologieführern. Das Unternehmen ist im deutschen MDAX

(G1A, WKN 660 200) notiert. Die GEA Aktie ist ferner Teil der MSCI Global

Sustainability Indizes. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

gea.com.

Sollten Sie keine weiteren Mitteilungen der GEA erhalten wollen, senden Sie

bitte eine E-Mail an pr@gea.com.

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Tel. +49 (0)211 9136 1492

Fax +49 (0)211 9136 31087

www.gea.com

05.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Straße 12

40468 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 (0)211 9136-0

Fax: +49 (0)211 9136-31087

E-Mail: ir@gea.com

Internet: www.gea.com

ISIN: DE0006602006

WKN: 660200

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt

(Prime Standard), Hamburg, München; Freiverkehr in

Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

508799 05.10.2016





























