"FUCHS verleiht Förderpreis von 50 000 EUR an 15 soziale Projekte in Mannheim (News mit Zusatzmaterial) "

26.10.2016 / 14:30

FUCHS verleiht Förderpreis von 50.000 EUR an 15 soziale Projekte in

Mannheim

Die weltweit im Schmierstoffgeschäft tätige FUCHS PETROLUB SE verleiht am

26. Oktober 2016 zum siebzehnten Mal ihren sozialen FUCHS-Förderpreis. Mit

der Fördersumme von 50.000 EUR wird eine große Anzahl förderungswürdiger

Projekte sowie insbesondere das soziale Miteinander und bürgerschaftliche

Engagement in Mannheim ausgezeichnet. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz

übernimmt erneut die Schirmherrschaft.

"Der FUCHS-Förderpreis steht unter dem Motto "Hilfe für Menschen" und ist

Ausdruck unserer Anerkennung für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die mit

ihrer freiwilligen Arbeit Großes im Verborgenen leisten. Mein besonderer

Dank gilt allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihrem Einsatz die

Umsetzung der sozialen Projekte möglich machen", so Stefan Fuchs,

Vorstandsvorsitzender von FUCHS PETROLUB.

Mit 7.000 EUR geht die höchste Einzelsumme an den Verein Kulturparkett

Rhein-Neckar. Der Verein widmet sich der sozialen und kulturellen Teilhabe

und sammelt Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen, die Erwachsenen

und Kindern mit geringem Einkommen zur Verfügung gestellt werden. Die

Mannheimer Straßenschule erhält 6.000 EUR für das Projekt "Meine Zukunft -

Mein Erfolg". Die Schüler/innnen werden auf einen schulexternen Abschluss

vorbereitet und erhalten ein Coaching zur Berufsorientierung. Das Wohnhaus

Wallstadt erhält 5.000 EUR für die Einrichtung eines Snoezelraums - dieser

hilft Menschen mit schweren Behinderungen, Entspannung und neue Anregungen

zu finden. Das Projekt "Mannheimer Cleverlinge²" der KinderHelden gGmbH

stellt Kindern aus benachteiligten Mannheimer Stadtteilen Mentoren zur

Seite, damit die Kinder die vielfältigen Lern- und Freizeitangebote

Mannheims kennenlernen. Das Projekt erhält ebenfalls 5.000 EUR. Der

Freundeskreis Lichtblick der Maria-Montessori-Schule stellt mit seinem

Projekt "Mädchenwerkstatt" einen geschützten Raum zur Verfügung, in dem die

Mädchen handwerkliches Geschick und den sicheren Umgang mit Werkzeugen

erwerben. Das Projekt wird mit 4.000 EUR ausgezeichnet. Mit 3.700 wird es

der Lebenshilfe Mannheim ermöglicht, das Projekt "Ein Häuschen für unseren

Kindergarten" zu realisieren. Die Kinder können sich damit ihre

Spielfahrzeuge holen und zurückbringen und erlangen somit Selbständigkeit.

Der Verein zeitraumexit erhält 3.500 EUR für das Projekt "Zeichnung

Outsider Art International". Zeitraumexit zeigt zum ersten Mal in einer

Ausstellung zeichnerische Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern mit

geistiger Behinderung und fördert dadurch die soziale Interaktion von

Menschen mit und ohne Behinderung. Mit 2.500 EUR wird das Projekt "Sexuelle

Bildungsarbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" des Vereins

pro familia Mannheim unterstützt. Ziel ist es, die interkulturelle

Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit zu stärken. Weitere 2.500 EUR gehen

an das schulübergreifende Projekt "FILM-AG" des Vereins Internationaler

Bund. Film-interessierte Schüler/innen können aktiv an der Produktion eines

Spielfilms teilnehmen. Das Projekt "Fetzige Musikgruppe mit und für

psychisch Erkrankte" des Sozialdienst katholischer Frauen e.V. begeistert

Menschen mit psychischer Erkrankung Musik zu machen. Das Projekt erhält

dafür 1.700 EUR. Mit weiteren 1.600 EUR wird die Elterninitiative

Sterntaler e.V. für das Partizipationsprojekt "Die Sterntaler -

Piratenwelt" ausgezeichnet. Der Außenspielbereich wird zu einer Piratenwelt

umgestaltet. Die Kinder können hierfür ihre Wünsche und Ideen einbringen.

Das Projekt "Namaste HipHop - Jugenkulturaustausch" des Fördervereins

Jugendhaus Waldpforte wird mit 1.500 EUR unterstützt. Mit der

künstlerischen Jugendbegegnung soll eine Horizonterweiterung und ein

Beitrag zur Entwicklungshilfe erreicht werden. Mit dem "Bienenprojekt" des

Vereins für Sozial- und Kulturpädagogik wird das Sozialverhalten der Kinder

durch die Verantwortung, die sie für die Bienen übernehmen, gefördert. Das

Projekt erhält 1.000 EUR. Ferner erhält die regionale Arbeitsgemeinschaft

der Selbsthilfegruppen in Mannheim einen Förderbetrag von 5.000 EUR. Im

Vordergrund steht die Unterstützung von Selbsthilfegruppen, die mit ihrer

Arbeit krankheits- und belastungsbedingter Vereinsamung begegnen.

Darüber hinaus stellte die Firma Willis GmbH & Co. KG, Versicherungsmakler

von FUCHS, erneut eine Spende in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung. Die

Spende geht an das Projekt "Neuro-Kids Mannheim: the mission is possible!"

des Vereins für neurologisch erkrankte Kinder Mannheim.

Mannheim, 26. Oktober 2016

FUCHS PETROLUB SE

Public Relations

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Tel. +49 621 3802-1104

tina.vogel@fuchs-oil.de

www.fuchs.com/gruppe

Weitere Informationen zum FUCHS-Förderpreis:

www.fuchs.com/foerderpreis

Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige

Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und

Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde,

beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen

Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den

unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte

sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Deutschland

Telefon: +49 (0)621 / 3802-0

Fax: +49 (0)621 / 3802-7190

E-Mail: ir@fuchs-oil.de

Internet: www.fuchs-oil.de

ISIN: DE0005790430, DE0005790406

WKN: 579043, 579040

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Tradegate Exchange

