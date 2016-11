"FUCHS steigert Umsatz und Ergebnis - Ausblick bekräftigt "

DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

03.11.2016 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

"FUCHS PETROLUB bleibt auf Wachstumskurs. Durch organisches Wachstum und

die Akquisitionen des Jahres 2015 hat der Konzern - bei ungünstigen

Währungseffekten - in den ersten neun Monaten 2016 ein zweistelliges

Umsatzwachstum erzielt. Das EBIT ist um 6% gestiegen und der freie Cashflow

vor Akquisitionen liegt trotz höherer Investitionen über dem

Vorjahreswert", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE.

- Umsatz: +11% auf 1,7 Mrd. EUR

- Ergebnis (EBIT): +6% auf 276 Mio EUR

- Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt

FUCHS auf einen Blick

^

in Mio EUR Q1-3 2016 Q1-3 2015 Abw. %

Umsatz(1) 1.702,9 1.538,8 10,7

Europa 1.080,1 892,6 21,0

Asien-Pazifik, Afrika 450,8 443,4 1,7

Nord- und Südamerika 260,0 266,9 -2,6

Konsolidierung -88,0 -64,1

Ergebnis vor Zinsen und 276,2 260,9 5,9

Steuern (EBIT)

Ergebnis nach Steuern 191,5 180,9 5,9

Investitionen 52,8 29,1 81,4

Freier Cashflow vor 145,3 143,1 1,5

Akquisitionen

Ergebnis je Aktie in EUR

Stammaktie 1,37 1,30 5,4

Vorzugsaktie 1,38 1,31 5,3

Mitarbeiter zum 30. 4.870 4.347 12,0

September

°

(1) Nach Sitz der Gesellschaften

Umsatz und Ertrag

FUCHS PETROLUB hat den Umsatz in den ersten neun Monaten 2016 um 11% auf

1.703 Mio EUR (1.539) gesteigert. Dabei hat sich das organische Wachstum im

Jahresverlauf auf 3% beschleunigt. Externes Wachstum durch die

Akquisitionen des Vorjahres belief sich auf 11% und gegenläufige

Währungseffekte machten -3% aus.

Die Ergebnisrechnung ist ebenfalls von den Akquisitionen des Vorjahres

beeinflusst. Die Ertragskraft der im Jahr 2015 erworbenen Gesellschaften

liegt noch unter Konzerndurchschnitt. Insgesamt steigt das EBIT um 6% auf

276 Mio EUR (261). Auch das Ergebnis nach Zinsen und Steuern wächst um 6%

auf 192 Mio EUR (181). Das Ergebnis je Stamm- bzw. Vorzugsaktie steigt auf

1,37 EUR (1,30) bzw. 1,38 EUR (1,31).

Der freie Cashflow vor Akquisitionen ist trotz gestiegener Investitionen

mit 145 Mio EUR leicht über Vorjahr (143).

Segmente: Umsatz und Ertrag

Die regionale Betrachtung zeigt, dass Europa insbesondere

akquisitionsbedingt (+19%) gewachsen ist und darüber hinaus organisch (+4%)

vor allem in Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa zugelegt hat. Die

Region Asien-Pazifik, Afrika liegt mit 2% über Vorjahr. Das organische

Wachstum (+5%) kommt vor allem aus China, Indien und Südafrika. Nord- und

Südamerika bleibt aufgrund schwacher südamerikanischer Währungen und der

weiterhin schwachen Nachfrage der Bergbau-, Öl-, Gas- und Stahlindustrie um

rund 3% unter Vorjahr.

Die Region Europa steigert das EBIT um 17% auf 149 Mio EUR und Asien-

Pazifik, Afrika erhöht das EBIT um 3% auf 90 Mio EUR. In der Region Nord-

und Südamerika bleibt das EBIT mit 47 Mio EUR um 6% unter dem

Vorjahresergebnis.

Ausblick

FUCHS PETROLUB erwartet organisches und akquisitionsbedingtes

Umsatzwachstum am oberen Rand der prognostizierten Bandbreite von 7% bis

11%. Unter Berücksichtigung von negativen Währungseffekten rechnet der

Konzern mit einem Umsatzwachstum zwischen 7% und 8%. Beim EBIT

prognostiziert der Konzern eine Steigerung in der Bandbreite von 4% bis 6%.

Der freie Cashflow vor Akquisitionen wird voraussichtlich im oberen Bereich

der prognostizierten Bandbreite von 170 bis 200 Mio EUR liegen.

Mannheim, 3. November 2016

FUCHS PETROLUB SE

Public Relations

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Tel. +49 621 3802-1104

tina.vogel@fuchs-oil.de

www.fuchs.com/gruppe

Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Quartalsmitteilung zum 30. September 2016:

www.fuchs.com/gruppe/finanzberichte

Pressefotos: www.fuchs.com/gruppe/pressefotos

Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige

Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und

Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde,

beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen

Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den

unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte

sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche

auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE

beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese

Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche

Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen

und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu

diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der

gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und

der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie

gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine

Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten

tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten

Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

03.11.2016

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Deutschland

Telefon: +49 (0)621 / 3802-0

Fax: +49 (0)621 / 3802-7190

E-Mail: ir@fuchs-oil.de

Internet: www.fuchs-oil.de

ISIN: DE0005790430, DE0005790406

WKN: 579043, 579040

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

516887 03.11.2016





