"FUCHS PETROLUB SE deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

19.10.2016 / 10:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Name und Rechtsform: Rudolf Fuchs GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu:

Titel: Dr. Dr. h.c.

Vorname: Manfred

Nachname(n): Fuchs

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FUCHS PETROLUB SE

b) LEI

529900SNF9E1P5ZO4P98

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005790406

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

36,475 EUR 547,125 EUR

36,475 EUR 2370,875 EUR

36,280 EUR 290,24 EUR

36,490 EUR 109,47 EUR

36,495 EUR 36,495 EUR

36,590 EUR 36,59 EUR

36,500 EUR 36,50 EUR

36,455 EUR 546,825 EUR

36,3875 EUR 545,8125 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

36,451 EUR 4519,93 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-10-18; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: BATS EUROPE -BXE ORDER BOOKS

MIC: BATE

19.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: FUCHS PETROLUB SE

Friesenheimer Str. 17

68169 Mannheim

Deutschland

Internet: www.fuchs-oil.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

30103 19.10.2016





