"Fresenius SE & Co KGaA deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

04.11.2016 / 15:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr.

Vorname: Gerd

Nachname(n): Krick

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fresenius SE & Co. KGaA

b) LEI

XDFJ0CYCOO1FXRFTQS51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI

ISIN: DE000CR0JGN7

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

38,39000 EUR 19962,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

38,39000 EUR 19962,80 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-11-04; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Frankfurt

MIC: XFRA

04.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Deutschland

Internet: www.fresenius.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

