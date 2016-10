"Fresenius Medical Care feiert 20-jähriges Bestehen - CEO Rice Powell "

läutet Börsenhandel in der Frankfurter Wertpapierbörse ein (FOTO)

Bad Homburg -

Aus Anlass des 20-jährigen Bestehens von Fresenius Medical Care

und dem damit verbundenen 20-jährigen Börsenjubiläum hat der

Vorstandsvorsitzende Rice Powell heute in der Frankfurter

Wertpapierbörse den Börsenhandel eingeläutet. Im Anschluss

überreichte er eine Spende in Höhe von 20.000 Euro an den

"Bundesverband Niere".

Pressebilder von der Veranstaltung und eine ausführliche

Presseinformation zum 20-jährigen Bestehen finden Sie auf unserer

Website: https://www.fresenius.de/5142

OTS: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/9281

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_9281.rss2

ISIN: DE0005785802

Pressekontakt:

Matthias Link

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Konzern-Kommunikation

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

T +49 6172 609 2872

F +49 6172 609 2294

matthias.link@fresenius.com

http://www.freseniusmedicalcare.com/de

