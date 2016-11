"Fresenius Medical Care AG & Co KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG mit dem Ziel ..."

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

30.11.2016 13:05

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung über Gesamtzahl der Stimmrechte

1. Angaben zum Emittenten

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme

Art der Kapitalmaßnahme Stand zum / Datum der

Wirksamkeit

X Ausgabe von Bezugsaktien (§ 26a Abs. 30.11.2016

2 WpHG)

Sonstige Kapitalmaßnahme (§ 26a Abs.

1 WpHG)

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

307218023

30.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

Internet: www.freseniusmedicalcare.com

Ende der Mitteilung DGAP News-Service





