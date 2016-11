DGAP-News: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA stellt Reporting auf IFRS um und

berichtet künftig in Euro

01.12.2016 / 09:04

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA wird die Finanzberichterstattung

ab 1. Januar 2017 nach den International Financial Reporting Standards

(IFRS) vornehmen. Ab diesem Zeitpunkt wird das Unternehmen nicht mehr in

US-Dollar berichten, sondern in Euro. Die Berichterstattung gemäß US-GAAP

wird ab 2017 eingestellt.

Als börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union ist

Fresenius Medical Care verpflichtet, den Konzernabschluss nach IFRS in Euro

unter Anwendung von § 315a Handelsgesetzbuch (HGB) zu veröffentlichen.

Zusätzlich musste Fresenius Medical Care bislang nach US-GAAP bilanzieren.

Grund dafür war ein Pooling Agreement, das mit Beschluss der diesjährigen

Hauptversammlung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA geändert wurde.

Das Unternehmen kann künftig wählen, ob es der US-Börsenaufsicht nach

US-GAAP oder IFRS berichtet. Im Sinne größtmöglicher Effizienz der

Finanzberichterstattung wird Fresenius Medical Care diese mit Beginn des

Geschäftsjahres 2017 nach IFRS vornehmen.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird Fresenius Medical Care noch wie bisher

sowohl nach US-GAAP als auch IFRS berichten.

Aus der Umstellung der Rechnungslegung ergeben sich keine Änderungen für

das Sponsored Level 2 American Depository Receipt (ADR)-Programm der

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA in den USA. Die ADRs werden weiterhin

unter dem Ticker FMS US an der Börse New York gehandelt.

Zwischen den Finanzkennzahlen nach IFRS und US-GAAP gab es bei Fresenius

Medical Care in den vergangenen Jahren nur geringfügige Abweichungen. Aus

der Umstellung auf IFRS werden daher keine wesentlichen Effekte erwartet.

Historische Kennzahlen sowie eine Überleitungsrechnung sind auf der

Investor Relations Website dargestellt.

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit mehr als 2,8 Millionen Patienten regelmäßig einer

Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 3.579 Dialysezentren

betreut das Unternehmen weltweit 306.366 Dialysepatienten. Fresenius

Medical Care ist zudem der führende Anbieter von Dialyseprodukten wie

Dialysegeräten und Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut

das Unternehmen sein Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen

rund um die Dialyse aus. Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt

(FME) und an der Börse New York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

Rechtliche Hinweise:

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken

und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich

von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B. Veränderungen der

Geschäfts-, Wirtschafts-, und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen,

Ergebnisse klinischer Studien, Wechsel-kursschwankungen, Ungewissheiten

bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die

Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius Medical Care übernimmt

keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

01.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6172- 609 2525

Fax: +49 (0) 6172- 609 2301

E-Mail: ir@fmc-ag.com

Internet: www.freseniusmedicalcare.com

ISIN: DE0005785802, ,

WKN: 578580, 578583

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; NYSE

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

525791 01.12.2016





Dazu dpa.de: Fresenius Medical Care AG & Co KGaA stellt Reporting auf IFRS um und berichtet künftig in Euro . Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA stellt Reporting auf IFRS um und berichtet künftig in Euro. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: Zürich - Fresenius Medical Care-Aktienanalyse von Analyst Ian Douglas-Pennant von der UBS:



Ian Douglas-Pennant, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Dialysekonzerns Fresenius Medical Care AG (FMC) (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Ticker-Symbol: FME, NASDAQ OTC-Symbol: FMCQF) . Fresenius Medical Care-Aktie: Neue US-Regierung als Risiko? Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: Fresenius SE & Co KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung . Fresenius SE & Co. KGaA. weiterlesen ...

Dazu berichtet dgap.de weiter: Fresenius SE & Co KGaA, DE0005785604 . Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

4investors.de weiter: FMC übernimmt Xenios AG weiterlesen ...





























Artikel von rumas.de: Fresenius Medical Care-Aktie: Q3-Quartalszahlen übertreffen Erwartungen - Kaufen! Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet 4investors.de: Fresenius Medical Care bestätigt Prognose für 2016 weiterlesen ...

Meldung von aktien-meldungen.de: Fresenius Medical Care (FMC) mit Umsatz- und Gewinnsprung weiterlesen ...

manager-magazin.de schreibt weiter: Ted Weschler -Das Interview mit dem Buffett-Vertrauten: Warum Berkshire in Apple investiert weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: Fresenius Medical Care-Aktie: Starke Quartalszahlen erwartet - Kursziel erhöht - Aktienanalyse weiterlesen ...