"Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Entschädigungszahlungen und Verkauf von Anteilen am Manila-Projekt "

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Prognose

11.10.2016 10:22

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Frankfurt, 11.10.2016, 09:45 Uhr MESZ

Aufbauend auf dem Urteil des obersten Gerichtshofs der Philippinen hat die

Philippine International Air Terminals Co. (PIATCO) Entschädigungszahlungen

für das Terminal-Projekt in Manila erhalten. Aus diesen Zahlungen hat die

PIATCO ihrerseits Zahlungen an die Fraport AG Frankfurt Airport Services

Worldwide (Fraport AG) geleistet. Zudem hat die Fraport AG heute, am 11.

Oktober 2016, ihre Anteile an den Gesellschaften auf den Philippinen

veräußert und macht im Gegenzug keine weiteren Ansprüche mehr im

Zusammenhang mit der Enteignung des Terminal-Projekts in Manila geltend.

Auf die Fraport AG entfällt aus der Gesamttransaktion ein Betrag von rund

270 Millionen US Dollar.

Von dem zugeflossenen Betrag hat die Fraport AG der Bundesregierung, für

die im Geschäftsjahr 2008 erhaltene Zahlung im Zusammenhang mit einer

Bundesgarantie für Kapitalanlagen im Ausland (GKA), Rückzahlungen in Höhe

von bis zu etwa 40 Millionen Euro zu leisten.

Der verbleibende Betrag wird sich überwiegend auf das Konzern-EBITDA, -EBIT

und -EBT des laufenden Geschäftsjahres 2016 auswirken und unter

Berücksichtigung zu zahlender Ertragsteuern das Konzern-Ergebnis

entsprechend positiv beeinflussen.

Ob und in welcher Höhe der hiernach verbleibende Ertrag Berücksichtigung in

der Dividendenzahlung an die Aktionäre der Fraport AG findet, wird der

Vorstand dem Aufsichtsrat der Fraport AG zu gegebener Zeit vorschlagen.

