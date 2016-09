"Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide deutsch "

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die

Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden

Personen

29.09.2016 / 09:23

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in

enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:

Vorname: Anke

Nachname(n): Giesen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate,

zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

b) LEI

5299001ERX0K10IZUL40

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie

ISIN: DE0005773303

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen

48,578 EUR 24289,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen

48,578 EUR 24289,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

2016-09-27; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Frankfurt

MIC: XFRA

29.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide

-

60547 Frankfurt am Main

Deutschland

Internet: www.fraport.de

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

