Frankfurt (www fondscheck de) - Die Ölpreise starten mit Gewinnen in die neue Handelswoche, machen damit aber lediglich die Verluste vom Freitag wieder wett, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets

wallstreet-online.de meldet dazu: Die Unsicherheit im Goldpreis hält an Doch heute zum Wochenauftakt kann sich der Goldpreis leicht erholen nach einem bislang erfolgreichen Test der unteren Dreiecksbegrenzung am Freitag







Gold - Wochenkerzen



Hü und hott in den vergangenen Wochen – mit abwechselnd „Lunte-Docht“ prägt Unsicherheit . GOLD: Erholung im Gold zum Wochenauftakt. weiterlesen ...





























Weitere Nachricht von dpa.de: TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY/MUMBAI - Die Erholung der Ölpreise hat den asiatischen Aktienbörsen am Montag Auftrieb verliehen . Aktien Asien: Ölpreis-Erholung sorgt für Gewinne - Japans Börse geschlossen. Das habe vor den zur Wochenmitte anstehenden wichtigen Zentralbankentscheidungen in Japan und den USA den Risikoappetit der Investoren wieder angeregt, hieß es aus dem Handel. Die Ölpreise werden mit starkem Interesse verfolgt, da sie von vielen Handelsteilnehmern als Signal für den Zustand der Weltwirtschaft gelten. weiterlesen ...

Dazu schreibt dpa.de: Frankfurt/Main - Trotz einer couragierten Leistung haben die Fraport Skyliners das Spiel um den Weltpokal knapp verloren . Skyliners Frankfurt verlieren Spiel um den Weltpokal. Der Frankfurter Basketball-Bundesligist unterlag in eigener Halle gegen den Südamerika-Meister Guaros de Lara aus Venezuela mit 69:74 (39:32). weiterlesen ...

Dazu berichtet wallstreet-online.de weiter: Liebe Leser,





schlechte Nachrichten für alle Anleger von Barrick Gold . Barrick Gold: Stillgelegt Mine SCHOCKT die Anleger!. Als wäre der sinkende Goldpreis nicht schon genug, kommt es jetzt auch noch bei der Förderung zu Problemen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt,

dass der argentinische Teil der Veladero-Mine geschlossen werden musste. Anscheinend ist giftige Lauge nach einem Unfall ausgetreten weiterlesen ...

