"FRANKFURT - Wie schon vor dem Wochenende haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Montag nicht groß ..."

gab zu Wochenbeginn um 0,29 Prozent auf 10 665,01 Punkte nach. Mit einem Anstieg um gut 1,5 Prozent f√§llt die Monatsbilanz f√ľr den deutschen Leitindex zwar positiv aus. Er bleibt aber weiterhin in einer Seitw√§rtsbewegung mit einer engen Bandbreite von nur 600 Punkten gefangen, die nunmehr schon seit Anfang August Bestand hat. Ausbruchsversuche √ľber die Marke von 10 800 Punkten waren zuletzt immer wieder gescheitert.

TENDENZ AUCH EUROPAWEIT SCHW√ĄCHER

Der Index der mittelgro√üen Werte MDax schloss knapp mit 0,07 Prozent im Minus bei 21 146,23 Punkten. F√ľr den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,38 Prozent auf 1723,88 Z√§hler abw√§rts.

An den √ľbrigen europ√§ischen B√∂rsen fiel die Tendenz noch etwas schw√§cher aus als in Deutschland. Der EuroStoxx 50 als Kursbarometer der Eurozone verlor 0,78 Prozent. Die Leitindizes in London und Paris gingen mit Verlusten zwischen 0,6 und 0,9 Prozent aus dem Handel.

In den USA sind sich Experten zwar sicher, dass die Fed zur Wochenmitte noch nicht an der Zinsschraube drehen wird. Sie warten aber gespannt auf Indizien f√ľr die n√§chste Sitzung im Dezember, bei der eine Erh√∂hung als ausgemacht gilt. In Japan trafen sich die W√§hrungsh√ľter schon an diesem Montag zu einer zweit√§gigen Sitzung. Am Donnerstag entscheidet au√üerdem die Bank of England √ľber ihr weiteres geldpolitisches Vorgehen.

Fielmann KAPPT PROGNOSE - AKTIE BRICHT EIN

Auf Unternehmensseite ging es zu Wochenbeginn vergleichsweise ruhig zu - auch deshalb, weil die Berichtssaison erst im Wochenverlauf wieder richtig Fahrt aufnimmt. Die Finanzwerte setzten ihren Zick-Zack-Kurs der vergangenen Wochen fort und versammelten sich dieses Mal am Dax-Ende, wo die Commerzbank-Aktien um 1,84 Prozent fielen. Die ebenfalls schwankungsanf√§lligen RWE-Aktien hingegen waren an diesem Montag gefragt. Sie f√ľhrten den Dax mit einem Aufschlag von 2,34 Prozent an.

Nachrichtengetriebene Kursbewegungen gab es vor allem im breiteren Markt. Aktion√§re von Fielmann mussten eine herbe Entt√§uschung hinnehmen: Wegen einer gek√ľrzten Gewinnprognose sackten die Papiere der Optikerkette am MDax-Ende um mehr als 6 Prozent auf 63,18 Euro ab. Seit dem vor sieben Handelstagen erreichten Rekordhoch haben sie schon mehr als 15 Prozent an Wert verloren.

DR√ĄGERWERK UND RIB STEIGEN IM TECDAX

Die weiteren kursbewegenden Nachrichten kamen vor allem aus dem TecDax. Die im Jahresvergleich stark verbesserten Neunmonats-Zahlen des Bau Software -Herstellers RIB Software kamen am Markt gut an: Die Aktien gewannen mehr als 3 Prozent. Die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk katapultierte eine frische Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit einem Plus von fast 6 Prozent an die Spitze der Technologiewerte.

Die zum Verkauf eingereichten Aixtron-Papiere unterbrachen ihren freien Fall mit einem kleinen Plus. In der vergangenen Woche hatten die Anteile etwa ein Viertel an Wert eingeb√ľ√üt, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium √ľberraschend eine neue Pr√ľfung des Kaufangebots des chinesischen Investors Fujian Grand Chip eingeleitet hatte. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken wegen der Weitergabe von R√ľstungstechnologie.

EURO LEICHT IM PLUS

Am Rentenmarkt haben deutsche Staatsanleihen am Montag etwas fester tendiert. Die Umlaufrendite ging von 0,01 Prozent am Freitag auf 0,00 Prozent zur√ľck. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 142,58 Punkte. Der Bund-Future trat mit minus 0,02 Prozent weitgehend auf der Stelle. Der Eurokurs legte zu: Zuletzt kostete die Gemeinschaftsw√§hrung 1,0962 US-Dollar. Die Europ√§ische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0946 (Freitag: 1,0922) US-Dollar festgesetzt./tih/he

Von Timo Hausdorf, dpa-AFX





