"FRANKFURT - Wie schon vor dem Wochenende haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt auch am Montag nicht aus ..."

gab zuletzt um 0,26 Prozent auf 21 106,10 Punkte nach und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,57 Prozent auf 1720,69 Zähler abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rutschte zuletzt um 0,65 Prozent auf 3059,36 Punkte ab.

WARTEN AUF NOTENBANKEN UND US-WAHL

Nach Einschätzung von Börsianern könnte der verhaltene Marktverlauf zumindest bis zur US-Wahl am 8. November so weitergehen. Dann könnte die Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump "über das Wohl und Wehe zumindest für die kommenden Monate an den Aktienmärkten dieser Welt entscheiden", schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets.

Zunächst aber schauen die Investoren auf die Notenbanken: In Japan begann an diesem Montag die zweitägige Sitzung der Währungshüter. Zur Wochenmitte steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an. Marktteilnehmer sind sich zwar sicher, dass es in der weltgrößten Volkswirtschaft vorerst noch keinen Zinsschritt geben wird, sie warten aber gespannt auf den Ausblick für die nächste Sitzung im Dezember, zu der eine Erhöhung als ausgemacht gilt. Am Donnerstag entscheidet außerdem die Bank of England über ihr weiteres geldpolitisches Vorgehen.

Fielmann KAPPT PROGNOSE - AKTIE BRICHT EIN

Auf Unternehmensseite nimmt die Berichtssaison erst im Wochenverlauf wieder Fahrt auf. Nachrichtengetriebene Kursbewegungen gab es vor allem im breiteren Markt. Aktionäre von Fielmann mussten eine herbe Enttäuschung hinnehmen: Wegen einer gekürzten Gewinnprognose sackten die Papiere der Optikerkette am MDax-Ende um fast 6 Prozent auf 63,55 Euro ab. Sie setzten damit ihre jüngste Talfahrt fort - allein in der vergangenen Woche hatten sie mehr als 7 Prozent an Wert eingebüßt.

Die weiteren kursbewegenden Nachrichten kamen vor allem aus dem TecDax. Die im Jahresvergleich stark verbesserten Neunmonats-Zahlen des Bau Software -Herstellers RIB Software kamen am Markt gut an: Die Aktien verteuerten sich um mehr als 3 Prozent. Die Papiere des Medizin- und Sicherheitstechnikherstellers Drägerwerk katapultierte eine frische Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit einem Plus von mehr als 5 Prozent an die Spitze der Technologiewerte.

AIXTRON ERHOLEN SICH

Aixtron-Aktien erholten sich nach ihrem freien Fall. In der vergangenen Woche hatten die Anteile etwa ein Viertel an Wert eingebüßt, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium überraschend eine neue Prüfung des Kaufangebots des chinesischen Investors Fujian Grand Chip eingeleitet hatte. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken wegen der Weitergabe von Rüstungstechnologie. Die zum Kauf eingereichten Papiere kletterten zuletzt um etwas mehr als 1 Prozent./tih/das

Von Timo Hausdorf, dpa-AFX





yahoo.com: Daimler-Chef Dieter Zetsche hält nichts von Versuchen, chinesische Investoren mit Gesetzen vom deutschen Markt fernzuhalten . Daimler-Chef Zetsche mahnt zu Gelassenheit gegenüber China. "Wenn ich Zäune hochziehe, dann werden die Unternehmen müde und träge", sagte Zetsche dem "Handelsblatt" vom Montag. "Die Stärke des Wirtschaftsstandortes Deutschland kommt doch daher, dass Wirtschaft und Staat weitgehend getrennt sind. Diese Trennung sollten wir auch erhalten." weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de weiter: Die GxP German Properties AG (ISIN DE000A1YCNN8; WKN A1YCNN) ist eine neue Immobiliengesellschaft, deren Aktien seit kurzem an der Börse notiert sind . Interview: Gewerbeimmobilien in B-Lagen bieten derzeit attraktive Renditen. Das haben unsere jüngsten Akquisitionen klar unter Beweis gestellt.. Das Berliner Unternehmen konzentriert sich auf Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Nun startet die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung und strebt in den Entry Standard. Bis weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: BERLIN - Daimler-Chef Dieter Zetsche hat sich gegen die Behinderung chinesischer Investitionen in Europa ausgesprochen . Daimler-Chef Zetsche gegen Behinderung chinesischer Investoren. Damit widerspricht er Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der Europa besser gegen unerwünschte chinesische Übernahmen absichern möchte. "Wer soll denn die Kriterien für einen unliebsamen Investor bestimmen?", fragte Zetsche im Interview mit dem "Handelsblatt" (Montag). "Die Stärke des Wirtschaftsstandortes Deutschland kommt doch daher, dass Wirtschaft und Staat weitgehend getrennt sind. Diese Trennung sollten wir auch erhalten", sagte der Daimler-Chef. weiterlesen ...

dpa.de weiter: BERLIN - Kurz vor einer China-Reise von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) dringt der Asien-Pazifik-Ausschuss (APA) der deutschen Wirtschaft auf eine Gleichbehandlung deutscher Firmen in dem ostasiatischen Land . Asien-Pazifik-Ausschuss mahnt Abbau von Markthindernissen in China an. Es gebe nach wie vor gravierende Zugangsprobleme in den chinesischen Markt, sagte der APA-Vorsitzende Hubert Lienhard der Deutschen Presse-Agentur. weiterlesen ...

Dazu boerse-online.de: Wall Street: US-Börsen trotz starken BIP-Daten nur wenig verändert - Amazon-Aktie sinkt weiterlesen ...





























Nachricht von boerse-online.de: dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Moderate Verluste erwartet weiterlesen ...

Dazu schreibt finanztreff.de weiter: MÄRKTE EUROPA/Börsen geben mit steigender Bund-Rendite nach weiterlesen ...

Nachricht von wiwo.de: Microsoft attackiert Apple und Amazon: Die Kriegserklärung weiterlesen ...

Dazu meldet finanztreff.de weiter: NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,1% auf 10.698 Pkt - SLM stürzen ab weiterlesen ...

4investors.de meldet: Telefonica Deutschland: Hohe Dividendenrendite weiterlesen ...