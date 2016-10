"FRANKFURT - Wegen der geplanten Übernahme des LED-Industrieausrüsters Aixtron durch die chinesische Grand Chip ..."

Bis Montag dieser Wochen waren Grand Chip eigenen Angaben zufolge rund 60 Prozent der Aixtron -Anteile angedient worden. Die Mindestannahmeschwelle lag bei 50,1 Prozent. Grand Chip Investment hatte Ende Juli ein 670 Millionen Euro schweres Kaufangebot für Aixtron abgegeben. Je Aktie bieten sie 6 Euro in bar. Aixtron stellt Maschinen für die Halbleiterindustrie her, hatte zuletzt aber unter verzögerten Aufträgen, Preisdruck und hohen Entwicklungskosten zu leiden. Das Management empfiehlt die Annahme der Offerte.





Meldung von fondscheck.de: Wien (www fondscheck de) - Die Deka Bank hat ein Pendant mit globaler Ausrichtung zu ihren Quant-Mischfonds Deka-Euroland Balance (ISIN DE000DK1CHH6/ WKN DK1CHH) und Deka-Deutschland Balance (ISIN DE000DK2CFC9/ WKN DK2CFC) zum Vertrieb angemeldet, so die Experten von "FONDS professionell"



Der neue Deka-Global Balance (ISIN DE000DK2J8N2/ WKN DK2J8N) investiere anhand eines Trendfolgemodells in Aktien und Anleihen aus Europa, USA und Schwellenländern . Deka lanciert neuen trendfolgenden Mischfonds - Fondsnews. weiterlesen ...

Auch wenn es derzeit etwas rumplig an den Börsen zugeht, so haben Aktien in den letzten Wochen und Monaten doch wieder Tritt gefasst. Mag bei den jüngsten Quartalszahlen vor allem in den USA so manche Enttäuschung wie bei Alcoa dabei gewesen sein, so sollte Anlegern für das letzte Quartal des Jahres nicht bange sein

Nachricht von dpa.de: HERZOGENRATH/FRANKFURT - Der chinesische Bieter für den deutschen Spezialmaschinenbauer Aixtron hat seine Mindestziele für die Übernahme erreicht . Chinesen bei Aixtron-Übernahme am Ziel. Die Grand Chip Investment meldete am Freitag, dass ihr 59,97 Prozent der Aixtron-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots von 6 Euro je Anteilsschein angeboten worden seien. Die Chinesen hatten sich zuletzt eine Annahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie zum Mindestziel gesetzt. Die Frist läuft noch bis Ende kommender Woche. Vergangene Woche hatte das Unternehmen die Mindestannahmeschwelle von 60 Prozent herabgesetzt und die Frist um zwei Wochen verlängert, um kein Risiko bei der Übernahme mehr einzugehen. Die Aixtron-Aktie stieg nach der Mitteilung leicht ins Plus bei 5,85 Euro. weiterlesen ...

Dazu meldet wallstreet-online.de weiter: Die Aktien der Versorger im DAX sind mit deutlichen Kursgewinnen die Tagessieger . E.ON: Versorger im Aufwind – nur ein Pullback bei E.ON?. RWE mit über 5% im Plus, die E.ON-Aktie mit über 3% auf Platz zwei vor der Deutschen Bank und der Commerzbank. Als Grund werden im Markt Spekulationen über eine günstigere Atomkosten-Einigung genannt. Die jüngste Abwärtsbewegung wird so zum weiterlesen ...

Neue Sorgen um China: Exporte brechen drastisch ein

