"FRANKFURT - Trotz der angehobenen Jahresziele des weltgrößten Rückversicherers haben die Anleger der Munich Re am ..."

Am Vormittag bĂŒĂŸten die Anteilsscheine des MĂŒnchener Dax-Konzerns 3,00 Prozent auf 169,55 Euro ein. Damit zĂ€hlten sie zu den grĂ¶ĂŸten Verlierern im Leitindex , der um 0,86 Prozent nachgab. Allerdings sind die Aktien vor allem in den Sommermonaten gut gelaufen: Allein zwischen Anfang Juli und Ende Oktober waren sie um rund 25 Prozent gestiegen. Ihr Verlust seit Jahresbeginn liegt aktuell allerdings bei rund 8 Prozent, wĂ€hrend sich das Minus im Dax auf rund 3 Prozent belĂ€uft.

ZAHLEN INGESAMT ETWAS SCHWÄCHER ALS ERWARTET

Analysten bezeichneten die vorlegten Zahlen der Munich Re zum dritten Quartal insgesamt als "etwas schwÀcher als erwartet", unter ihnen etwa LBBW-Analyst Werner Schirmer und Thorsten Wenzel von der DZ Bank. "Das Nettoergebnis verfehlt trotz eines Anstiegs um 32 Prozent auf 685 Millionen Euro die KonsensschÀtzung von 753 Millionen Euro", konstatierte Schirmer.

Und Analyst Jit Hoong Chan von S&P Global Ă€ußerte sich vor allem enttĂ€uscht ĂŒber die Brutto-Beitragseinnahmen, die sich erneut nicht verbessert hĂ€tten. Daher bleibe er mit seiner EinschĂ€tzung zur Aktie vorsichtig, zudem auch der Ausblick "glanzlos" gewesen sei.

Im dritten Quartal gingen die BruttoprĂ€mien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1 Prozent zurĂŒck. Dank geringer GroßschĂ€den rechnet Finanzvorstand Jörg Schneider jetzt jedoch damit, dass der Überschuss die zuletzt ins Auge gefassten 2,3 Milliarden Euro in diesem Jahr deutlich ĂŒbertrifft. Diese hatte der Vorstand im Zuge einer Gewinnwarnung im Mai als neue ZielgrĂ¶ĂŸe genannt. Am Markt jedoch wird aktuell schon lĂ€ngst mit einem Gewinn von rund 2,58 Milliarden Euro gerechnet.

SORGE ÜBER KÜNFTIGE GEWINNSTEIGERUNGEN

Der RĂŒckversicherer wird laut HĂ€ndler Andreas Lipkow zudem weiterhin Probleme haben, in den kommenden Jahren nachhaltig attraktive Gewinnsteigerungen zu melden. "Die aktuelle Gewinnanhebung kam nur zustande, da es - Wortlaut des Versicherers - durch 'zufallsbedingt unterdurchschnittliche Schadenbelastung aus GroßschĂ€den' geringere Belastungen gab."

Eine solche Äußerung aber lasse aufhorchen, so Lipkow. "Der Markt tritt dem Unternehmen daher eher skeptisch gegenĂŒber, zumal sich die Zinslandschaft ebenfalls nicht zum Vorteil fĂŒr Versicherer entwickelt hat." Dass an diesem Morgen im Zuge des Wahlsiegs von Trump in den USA dann noch der US-Dollar auf Talfahrt ging, setzte den Aktien der Munich Re ebenfalls zu. Der Konzern sei stark in den USA engagiert und rechne dort entsprechend in US-Dollar ab, kommentierte ein weiterer HĂ€ndler.

Mitteilung von dpa.de: MÜNCHEN - Der weltgrĂ¶ĂŸte RĂŒckversicherer Munich Re hofft nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-PrĂ€sidentschaftswahl auf schnelle Klarheit ĂŒber die kĂŒnftige Wirtschaftspolitik . US-WAHL: Munich Re hofft auf schnelle Klarheit in Wirtschaftspolitik. "Ich bin davon ĂŒberzeugt, dass sowohl die Republikaner als auch der Kandidat sich bewusst sind, dass es ohne freien Handel nicht geht", sagte Finanzvorstand Jörg Schneider am Mittwoch mit Blick auf Trumps erwarteten Hang zum Protektionismus. Die USA seien fĂŒr die Munich Re der wichtigste Markt, auf dem sie jĂ€hrlich rund 10 Milliarden Euro an PrĂ€mien einnehme. Bis auf den Streit um die von PrĂ€sident Barack Obama eingefĂŒhrte Krankenversicherung hĂ€tten Versicherungsthemen im US-Wahlkampf aber keine grĂ¶ĂŸere Rolle gespielt. weiterlesen ...

