"FRANKFURT - Steigende Zinsen - wie wäre das schön! Seit Jahren schimpfen Manager von Banken und ..."

(HDI, Neue Leben), Herbert Haas.

Ein plötzlicher Zinsanstieg würde die stillen Reserven in den Bilanzen der Versicherer schmelzen lassen, die durch Kursgewinne vor allem bei älteren, hochverzinsten Staatsanleihen entstanden sind. Diese Reserven helfen derzeit vielen deutschen Lebensversicherern, denn sie stocken mit dem Verkauf solch hochbewerteter Papiere ihre Zinszusatzreserve auf. Diese sichert die hohen Garantien bei älteren Lebensversicherungsverträgen ab, in denen die Versicherer ihren Kunden noch bis zu vier Prozent Zinsen versprochen hatten.

"Einen Anstieg des Zinsniveaus um einen Prozentpunkt dürften die meisten Versicherer aber gut verkraften", schätzt ein Branchenexperte. Wenn der Anstieg von Dauer ist, könnten sie im Gegenzug mit höheren Zinserträgen rechnen. "Auch wenn wir uns ein paar Basispunkte nach oben entwickeln, löst das nicht das Problem mit den bestehenden, hochverzinsten Verträgen." Selbst wenn deutsche Staatsanleihen bald wieder 1,5 Prozent Zinsen brächten, würde zwischen den laufenden Erträgen und der Garantieverzinsung der meisten Verträge noch eine große Lücke klaffen.

Bei der Deutschen Bank haben die Spekulationen über Trumps Politik bereits dem gebeutelten Aktienkurs auf die Sprünge geholfen. Neue Weichenstellungen, so glauben die Analysten der britischen Bank Barclays, könnten für den deutschen Branchenprimus eigentlich nur gut sein. Sollte Trump die Regeln für Banken in den USA lockern, dürfte die Deutsche Bank mit ihrem umfangreichen Geschäft dort profitieren.

Schon fast eine Binsenweisheit ist es, dass höhere Zinsen den Banken helfen. Denn dann können sie die Margen - also den Unterschied zwischen den Zinsen für geliehenes und verliehenes Geld - erhöhen. Zudem könnte ein wieder belebter Anleihehandel den Erträgen im Investmentbanking gut tun. Schließlich ist die Deutsche Bank in diesem Bereich trotz aller Sparanstrengungen immer noch einer der größten Akteure weltweit.

In anderen Branchen dürfte der jüngste Zinsanstieg für weniger Freude sorgen. So könnte sich die 66 Milliarden US-Dollar schwere Rekord-Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto durch den deutschen Pharma- und Pflanzenschutzkonzern Bayer merklich verteuern.

Bei den Banken steht ein Kredit in Höhe von rund 57 Milliarden Dollar. Diesen will Bayer-Chef Werner Baumann - je nach Marktlage - möglicherweise schon vor Abschluss der Transaktion Ende 2017 refinanzieren. Würde Bayer - wie geplant - etwa zwei Drittel mit Unternehmensanleihen stemmen, würde ein Zinsanstieg um einen Prozentpunkt die Finanzierung rechnerisch um 380 Millionen Dollar pro Jahr verteuern. Das wäre selbst für den Dax-Konzern kein Pappenstiel./stw/enl/jha/bgf/fbr/stk/fbr

Von Steffen Weyer, Erik Nebel und Johannes Haller, dpa-AFX





