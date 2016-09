"FRANKFURT - Stark gestiegene Ölpreise haben dem Dax am Donnerstag weitere Kursgewinne beschert "

der mittelgroßen Unternehmen ging es am Donnerstagmorgen um 0,89 Prozent auf 21 740,32 Zähler hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 0,72 Prozent auf 1805,12 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,30 Prozent auf 3029,89 Punkte.

ERSTE OPEC-EINIGUNG SEIT ACHT JAHREN - BASF PROFITIERT

Auch die Aktienmärkte in den USA und Asien profitierten davon, dass sich die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) am Mittwochabend erstmals seit acht Jahren auf eine Begrenzung der Fördermenge einigte. Die Ölpreise hatten mit einem Kurssprung von über sechs Prozent auf die Nachricht reagiert.

Im Dax setzten sich die Titel des Chemiekonzerns BASF mit plus 3,27 Prozent an die Spitze. Die Ölpreisrally sei positiv für die Öl- und Gastochter Wintershall, kommentierte ein Händler.

Bei den Versorgern RWE und Eon konnten sich die Anleger über Kursgewinne von 3,18 und 2,61 Prozent freuen. Laut Börsianern half den Aktien, dass die Strompreise auf dem höchsten Niveau seit über einem Jahr seien.

Lufthansa WEITER AUF SINKFLUG

Dagegen ging der Sinkflug bei der Lufthansa weiter: Mit einem Minus von 2,24 Prozent auf 9,825 Euro waren die Aktien einziger Verlierer im Dax und zudem so schwach wie zuletzt vor über vier Jahren. Sie litten unter der Ölpreisentwicklung, die tendenziell die Treibstoffkosten verteuert. Die erwartungsgemäße Stärkung der Tochter Eurowings mit bis zu 40 Airbus-Mittelstreckenjets von Air Berlin sei sinnvoll, werde die Wettbewerbsnachteile gegenüber Ryanair und Easyjet aber allenfalls verringern, sagte ein Marktteilnehmer.

Bei den Technologiewerten legten Evotec um 1,43 Prozent zu. Die Anleger dürfen sich weiter über gute Nachrichten des Biotechunternehmens freuen. Diesmal ist es das Erreichen eines weiteren Meilensteins in einer vorklinischen Testreihe gegen krankhafte Veränderungen an der Gebärmutter.

STUDIEN BEWEGEN Krones , HAPAG-LLOYD UND Takkt

Ansonsten bewegten Analystenkommentare: An der MDax-Spitze verteuerten sich die Titel des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones um 4,82 Prozent. Ihnen half eine Kaufempfehlung der britischen Investmentbank HSBC.

Dagegen rutschten die Aktien von Hapag-Lloyd mit minus 3,16 Prozent auf den letzten Platz im SDax der geringer kapitalisierten Werte. Trotz des Wegfalls einiger Wettbewerber dürfte 2017 für die Containerschiffahrt erneut ein verlustreiches Jahr werden, begründete HSBC-Analyst Parash Jain seine Abstufung.

Für Takkt ging es um 2,28 Prozent bergab. Nach der jüngsten Kursrally sieht Analystin Anna Patrice von der Privatbank Berenberg nur noch wenig Spielraum nach oben.





























wallstreet-online.de weiter: FRANKFURT (dpa-AFX)





-------------------------------------------------------------------------------





AKTIEN





-------------------------------------------------------------------------------





DEUTSCHLAND: - ÖL HILFT - Die überraschende Einigung der Erdölexporteure auf eine Obergrenze bei der Förderung dürfte dem Dax am Donnerstag neuen . dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Öl-Einigung macht Anlegern Mut. weiterlesen ...

dpa.de weiter: FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - 28 September 2016 Hüfner beleuchtet, was eine deutsche Überschussproduktion für die internationale Wirtschaft bedeutet . Börse Frankfurt-News: Sprengsatz Leistungsbilanz. weiterlesen ...

dpa.de meldet dazu: AMSTERDAM - Die Poco-Mutter Steinhoff will sich an der Börse frisches Geld zur Finanzierung ihrer jüngsten Zukäufe holen . Poco-Mutter Steinhoff holt sich frisches Geld für Expansion. Wie der Möbel- und Einzelhändler am Mittwoch mitteilte, plant das Unternehmen eine Kapitalerhöhung sowie den Verkauf bestehender Aktien. An Großaktionäre und institutionelle Investoren sollen 332 Millionen neue und 152 Millionen bestehende Aktien zu je 5,055 Euro je Anteilsschein - dem Schlusskurs vom Vortag - ausgegeben werden. Dabei schlagen die beiden größten Aktionäre, darunter der Steinhoff-Chairman Christo Wiese, maßgeblich zu. Die Transaktionen sollen bis zu 2,45 Milliarden Euro in die Kasse spülen. Der Konzern mit südafrikanischen Wurzeln, der in Deutschland die Poco-Möbelmärkte betreibt, will die britische Billigkette Poundland und in den USA den Matrazenhändler Matress Firm übernehmen. weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: FRANKFURT - Nach dem Kursrutsch zum Wochenauftakt ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas gestärkt in den Handel gestartet . Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Erholung von Kursrutsch. Analyst Christian Schmidt von der Helaba verwies auf die Erholung an Asiens Börsen, nachdem sich Hillary Clinton im ersten TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten aus Sicht vieler Marktteilnehmer besser geschlagen habe als ihr Kontrahent Donald Trump. Wettanbieter hielten nun einen Wahlsieg Clintons für wahrscheinlicher. weiterlesen ...

Meldung von boerse-online.de: Europas Börsen auf Erholungskurs - Deutsche Bank-Aktie gefragt weiterlesen ...

Dazu berichtet ariva.de weiter: Sven Weisenhaus, Stockstreet GmbH: Vorsicht vor Börsenweisheiten zum US-Wahljahr weiterlesen ...

www.haz.de meldet dazu: Dobrindt plant fürs Turbo-Netz 5G weiterlesen ...

Mehr dazu von neuepresse.de: Mit fünf Schritten ins Turbo-Netz weiterlesen ...

Dazu meldet nw-news.de weiter: Börse in Frankfurt: Erholung nach Kursrutsch - Dax steigt wieder weiterlesen ...

aktien-meldungen.de berichtet: Aktien Europa Schluss: Schwache Bankenwerte ziehen Börsen nach unten weiterlesen ...