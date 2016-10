"FRANKFURT - Signale einer Wirtschaftsbelebung in der Eurozone haben den Dax am Montag auf den höchsten Stand des ..."

Aixtron und SMA Solar . als Repräsentant der mittelgroßen Werte gewann 0,38 Prozent auf 21 423,54 Punkte, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,83 Prozent auf 1767,82 Punkte fiel. Hier belasteten Kurseinbrüche beiund AKTIEN EUROPAWEIT GEFRAGT - WIRTSCHAFTLICHE BELEBUNG Im Euroraum hatte sich die Unternehmensstimmung im Oktober deutlich stärker aufgehellt als erwartet. Die Daten hätten gezeigt, dass die Konjunktur nach einer kurzen Schwächephase wieder besser in Tritt gekommen sei, schrieb Analyst Stefan Kipar von der BayernLB. Insbesondere in Deutschland hätten sich die Vorzeichen für eine Fortsetzung des Aufschwungs im Herbst verbessert. Auf der Unternehmensseite erhielt die Hoffnung vieler Aixtron-Aktionäre auf eine Übernahme durch einen chinesischen Investor einen Dämpfer: Das Bundeswirtschaftsministerium widerrief wegen Sicherheitsbedenken eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und kündigte eine Wiederaufnahme des Prüfverfahrens an. Der Kurs des Anlagenbauers für die Chipindustrie stürzte um fast 17 Prozent ab. Schlechte Nachrichten gab es auch für die Aktionäre von SMA Solar und Solarworld . Beide Unternehmen hatten ihre ursprüngliche Prognose für das laufende Jahr gekappt. SMA Solar brachen daraufhin um mehr als 13 Prozent ein, Solarword verloren fast 7 Prozent. OPTIMISMUS FÜR DIE BANKENBRANCHE Ansonsten brachten Analystenkommentare Impulse. Einige Experten zeigten sich wieder zuversichtlicher für die Bankenbranche, wovon die Papiere der Commerzbank an der Dax-Spitze mit plus 3,19 Prozent sowie die Titel der Deutschen Bank mit 1,83 Prozent profitierten. Zu den Anteilen des IT-Dienstleisters Cancom äußerten sich die Experten der Baader Bank positiv. Die Aktien legte ganz vorne im TecDax um 4,13 Prozent zu. Den Papieren des Flughafenbetreibers Fraport kam bei einem Plus von 2,95 Prozent eine Kaufempfehlung der US-Investmentbank Merrill Lynch zugute. EUROSTOXX IM PLUS Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,53 Prozent auf 3093,86 Punkte. Für den Cac 40 in Paris ging es ebenfalls nach oben. Der FTSE 100 in London verzeichnete dagegen Verluste. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss ein halbes Prozent höher. Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,14 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg leicht um 0,02 Prozent auf 143,55 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,21 Prozent auf 163,95 Punkte. Der Kurs des Euro notierte kaum verändert bei zuletzt 1,0887 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0891 (Freitag: 1,0886) US-Dollar festgesetzt. Damit hatte der Dollar 0,9182 (0,9186) Euro gekostet./ajx/he Von Achim Jüngling, dpa-AFX

























Winterzeit an und die Börsen schalten auf Jahresendrally . Deutsche Bank, Thyssen, Commerzbank im Rally-Modus. Der DAX

markiert ein neues Jahreshoch bei 10.820 Punkten. An der Spitze

stehen die Aktien der Deutschen Bank, Commerzbank und Thyssen mit

Aufschlägen von rund zwei Prozent. weiterlesen ... Meldung von finanztreff.de: MÄRKTE EUROPA/Börsen können ihre Gewinne verteidigen weiterlesen ...































