Die dpa-Tochter picture alliance kooperiert mit media Punch und vermarktet ab sofort das Entertainment-Angebot der New Yorker Bildagentur in Deutschland.

MediaPunch ist durch ihre guten Kontakte und die Zusammenarbeit mit renommierten Fotografen bei allen wichtigen Entertainment-Events ganz vorne mit dabei, wenn sich die Stars und aufstrebenden Sternchen Amerikas auf dem Roten Teppich präsentieren. Über 10.000 Bilder der amerikanischen Agentur von Preisverleihungen, Filmpremieren, Konzerten, Partys, Modenschauen, Dreharbeiten und Society-Events sowie Paparazzi-Aufnahmen sind bereits im picture alliance-Portal online.

Mit MediaPunch als weiterem Partner kann picture alliance die große Anzahl von Entertainment-Events noch besser abdecken und ihren Kunden ein umfassendes Angebot bereitstellen. Durch die direkte Belieferung steht aktuelles Bildmaterial zeitnah unter www.picture-alliance.com zur Verfügung.

Über picture alliance

Die dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur - der größten deutschen Nachrichtenagentur - auf dem Gebiet der Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland. Die Agentur betreibt unter www.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell 42 Mio. Bildern, Grafiken und Videos von 200 Partneragenturen weltweit zu Themen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Wellness, Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung Deutsche Sporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).

