"FRANKFURT/PARIS/ZÜRICH - Die aktuelle Schwäche auf dem Smartphone-Markt dürfte dem Chiphersteller Dialog ..."

Exane-Experte David O'Connor sieht Dialog unter den mittelgroßen Anbietern von Smartphone-Chips bestens aufgestellt. Bei den im kommenden Kalenderjahr erscheinenden Smartphones habe Dialog große Chancen, bedeutend mehr Bauteile in den Geräten zu platzieren. Ohnehin dürften Neuentwicklungen wie etwa OLED-Bildschirme das Wachstum des Marktes wieder befeuern. Für die Dialog-Aktie hob O'Connor das Kursziel von 37 auf 43 (Kurs: 38,93) Euro an, er empfiehlt das Papier mit der Anlageempfehlung "Outperform" weiter zum Kauf. CREDIT SUISSE SIEHT KRÄFTIGES GEWINNWACHSTUM Analyst Achal Sultania von der schweizerischen Bank Credit Suisse verwies auf die vom Markt positiv aufgenommenen vorläufigen Zahlen des Halbleiterherstellers zum dritten Quartal. Seine Schätzungen für Umsatz und Gewinn bis 2018 hob er daraufhin an, auch sein Kursziel stieg von 37 auf 40 Euro. Dialog könne die Gewinne über die kommenden beiden Jahre voraussichtlich um durchschnittlich 15 Prozent jährlich steigern. Er blieb ebenfalls beim positiven Votum "Outperform". Auch Sultania setzt auf einen steigenden Anteil von Dialog-Bauteilen in neuen Smartphones und Tablets. Mit potenziell zwei Chips für das nächste iPhone-Modell 8 könnte der Wert von Dialog-Bauteilen in iPhones von derzeit 3,50 US-Dollar auf 4 Dollar pro Gerät steigen. Zudem würden beim nächsten iPhone wohl auch wieder mehr Kunden ihr altes Gerät durch ein neues ersetzen. MARKTFORSCHER ERWARTEN SCHWACHES WACHSTUM Der große Marktforscher IDC rechnet nach dem explosiven Wachstum des weltweiten Smartphone-Marktes in den vergangenen Jahren für dieses Jahr nur noch mit einem Miniplus beim Absatz von weniger als zwei Prozent. Dialog ist vor allem als Lieferant für den Elektronikriesen Apple bekannt und erzielt laut Analysten rund 80 Prozent seines Umsatzes mit den Kaliforniern. Dialog baut unter anderem Chips für das Strommanagement und schnelles Laden von Akkus, hat daneben aber auch Bluetooth-Chips für Datenübertragung, Audiochips und Berührungssensoren im Programm. Weitere Nachricht von aktiencheck.de: London - Dialog Semiconductor -Aktienanalyse von Analyst Andrew Gardiner von Barclays: Andrew Gardiner, Analyst von Barclays, rät in einer Aktienanalyse nach vorläufigen Q3-Umsatzzahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Smartphone-Zulieferers Dialog Semiconductor plc . Dialog Semiconductor-Aktie: Rückkehr zum Gewinnwachstum - Barclays rät nach Q3-Zahlen zum Kauf - Aktienanalyse. (ISIN: GB0059822006, WKN: 927200, Ticker-Symbol: DLG). weiterlesen ... Dazu dgap.de: Dialog Semiconductor Plc , GB0059822006 . Dialog Semiconductor Plc.: Einladung zur Telefonkonferenz anlässlich der Ergebnisse des dritten Quartals 2016. weiterlesen ... Weitere Nachricht dazu von dpa.de: FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach vorläufigen Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 28 auf 33 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen . ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Dialog auf 33 Euro - 'Hold'. Der Halbleiterspezialist scheine von positiven Geschäftstrends beim Hauptkunden Apple zu profitieren, schrieb Analyst Robert Sanders in einer Studie vom Freitag. In Reaktion auf die starken Erlöskennziffern habe er seine Gewinnprognose (EPS) für 2017 um 14 Prozent erhöht./edh/das weiterlesen ... Dazu schreibt dpa.de: FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Einstufung für Dialog Semiconductor nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen . ANALYSE-FLASH: Commerzbank belässt Dialog Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 34 Euro. Der Apple-Zulieferer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Thomas Becker in einer Studie vom Donnerstag. Nach zahlreichen Gewinnwarnungen seit dem dritten Quartal 2015 dürfte dem Unternehmen im zweiten Halbjahr nun die Wende zu einer positiven Gewinndynamik gelingen. weiterlesen ...

ANALYSE: Smartphone-Schwäche ist für Dialog Semiconductor kein BeinbruchFRANKFURT/PARIS/ZÜRICH - Die aktuelle Schwäche auf dem Smartphone-Markt dürfte dem Chiphersteller Dialog Semiconductor laut Analysten keine langfristigen Schwierigkeiten bereiten. Ein neuer Aufschwung stehe dem TecDax-Unternehmen bevor, schrieben die Analysten der Investmentbanken Exane BNP sowie Credit Suisse am Montag in ihren Studien. Neue Technologien in künftigen Smartphones dürften Dialogs Anteil an Bauteilen in den Taschencomputern erhöhen und neue Chancen bieten.