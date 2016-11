"FRANKFURT/NEW YORK - Rüstungswerte haben am Mittwoch auf beiden Seiten des Atlantiks mit rasanten Kurssprüngen auf ..."

Der künftige US-Präsident Donald Trump habe bereits weitere 90 000 Soldaten, 42 zusätzliche Schiffe und 100 weitere moderne Kampfflugzeuge sowie ein besseres nukleares und raketengestütztes Abwehrsystem angekündigt, sagte ein Händler. Mit einem Kongress in republikanischer Hand könne man also von einer Erhöhung des Verteidigungsbudgets ausgehen. Auch Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, geht von einer zumindest moderaten Erhöhung der Rüstungsausgaben aus.

Experten sehen nach dem Wahlsieg Trumps aber nicht nur für die US-Rüstungsbranche große Marktchancen. Seine Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Partner könne auch den Rüstungsunternehmen diesseits des Atlantiks bessere Geschäfte bescheren, sagte ein Branchenkenner.

Goldman -Sachs-Analyst Noah Poponak nannte einen weiteren Grund für die Attraktivität von Rüstungswerten: Sollten die Aktienmärkte im Zuge der Umwälzungen nach der US-Wahl schwankungsanfälliger werden, könnten die als krisenfest und konjunkturunabhängig geltenden Rüstungspapiere von Anlegern als "sicherer Hafen" gekauft werden.

Dazu berichtet dpa.de weiter: MÜNCHEN - Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft . US-WAHL: Wirtschaftsexperten befürchten Nachteile durch Trump. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner." weiterlesen ...

dpa.de: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: BERLIN - Die digitale Wirtschaft in Deutschland kommt in einem groß angelegten Zehn-Länder-Vergleich der führenden Nationen nicht von der Stelle . Deutsche Digital-Wirtschaft international weiterhin nur Mittelmaß. Wie vor einem Jahr landete Deutschland in aktuellen "Wirtschaftsindex Digital" nur auf dem sechsten Platz. Die am Donnerstag in Berlin veröffentlichte Studie wurde von TNS Infratest und dem ZEW Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt. Von maximal 100 möglichen Indexpunkten erreichte Deutschland in diesem Jahr 53 Punkte, das war ein Punkt mehr als im Vorjahr. An der Spitze des Rankings liegen die USA (76 Punkte), Südkorea (70) und Großbritannien (65). Danach folgen Finnland (62) und Japan (58). weiterlesen ...

dpa.de schreibt dazu weiter: NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Deutschen Telekom nach einer hauseigenen Konferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen . ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 19,50 Euro. Insgesamt habe sich Konzernchef Tim Höttges optimistisch zum Wachstumsausblick in Deutschland und den USA geäußert, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Donnerstag./gl/zb weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de weiter: Unternehmensberichtssaison läuft auf vollen Touren - Nokia-Umsatzzahlen übertreffen Erwartungen weiterlesen ...