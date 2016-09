"Frankfurt/New York - Die schlechten Nachrichten reißen für die Deutsche Bank nicht ab: Am Freitag sackte der ..."

Hintergrund sind Berichte, einige Hedgefonds in den USA hĂ€tten GeschĂ€fte mit der Bank zurĂŒckgefahren und GeldbestĂ€nde aus dem Handelsbereich des Instituts abgezogen. Deutsche-Bank-Manager Barry Bausano sprach von normalen Schwankungen. Es habe in dieser Woche sowohl Zu- als auch AbflĂŒsse gegeben.

Die Bank betonte erneut ihre StabilitÀt und verwies auf die umfangreiche LiquiditÀt von mehr als 200 Milliarden Euro. «Unsere GeschÀftspartner gehören zu den weltweit anspruchsvollsten Investoren», erklÀrte das Institut in einer Stellungnahme.

«Wir sind davon ĂŒberzeugt, dass die große Mehrheit von ihnen unsere stabile finanzielle Position, das gegenwĂ€rtige gesamtwirtschaftliche Umfeld, die Rechtsstreitigkeiten in den USA und die Fortschritte, die wir bei der Umsetzung unserer Strategie machen, sehr gut versteht.»

Deutsche-Bank-Aktien sackten zu Handelsbeginn an der Frankfurter Börse zeitweise um 9 Prozent auf 9,898 Euro ab. Zuvor waren sie bereits im spÀten New Yorker Handel eingebrochen.

Angesichts immer neuer Spekulationen um KapitallĂŒcken und mögliche Staatshilfen haben die Aktien in den vergangenen zwei Wochen ein Viertel an Wert verloren. Die Bank ist derzeit an der Börse keine 14 Milliarden Euro mehr wert.

UnterstĂŒtzung erhielt die Deutsche Bank von einigen wichtigen Analysten. «Wir glauben, dass die LiquiditĂ€tssituation der Bank stabil ist», schrieb Goldman -Sachs-Experte Jernej Omahen in einer ersten EinschĂ€tzung. Er betonte zugleich, die Bank brauche nun dringend gute Nachrichten. Vor allem eine Beilegung der Rechtsstreitigkeiten wĂ€re immens wichtig. Auch Analyst Jon Peace von der Schweizer Großbank Credit Suisse hĂ€lt die jĂŒngste Entwicklung an den Börsen fĂŒr ĂŒbertrieben.

Auslöser fĂŒr die große NervositĂ€t der vergangenen Tage ist die Drohung der US-Justiz, der Deutschen Bank fĂŒr Vergehen mit Hypothekenpapieren eine Strafe von 14 Milliarden US-Dollar aufzubrummen. Die Deutsche Bank betont zwar, dass die Zahlung am Ende deutlich niedriger ausfallen werde. Dennoch herrschen an den FinanzmĂ€rkten derzeit Sorgen vor, dass das Institut das Geld nicht aus eigener Kraft aufbringen kann. In dieser Woche wurde deshalb darĂŒber spekuliert, dass die Bundesregierung an NotfallplĂ€nen fĂŒr die Bank arbeite, was offiziell aber dementiert wurde.

Dazu dpa.de: FRANKFURT - Angesichts der hohen NervositĂ€t an den FinanzmĂ€rkten beim Blick auf die Banken versucht die EuropĂ€ische Zentralbank (EZB) die Lage zu beruhigen . EZB verabreicht Beruhigungspille. "Die Banken sind heute () im Schnitt sehr viel besser kapitalisiert als vor der Krise, und auch bei der Aufsicht hat sich viel getan", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Sabine LautenschlĂ€ger der "Börsen-Zeitung" (Freitagausgabe). In unruhigen Zeiten wĂŒrden Marktakteure solche "Verbesserungen im Gesamtbild" oft vergessen. Zudem differenzierten sie teils nicht zwischen den Instituten. weiterlesen ...

Dazu schreibt de.msn.com: Mehr als ein one-hit wonder? 33 Jahre nach ihrem internationalen Ohrwurm gibt Nena erstmalig Konzerte in San Francisco, Los Angeles und New York . 99 Luftballons reloaded: Nenas geht auf Tournee in den USA. "99 Luftballons" hatte es damals auf Platz 2 der US-Charts geschafft. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet: NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung fĂŒr Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen . Goldman belĂ€sst Airbus auf 'Buy' - Ziel 63 Euro. Nachdem sich die Produktportfolios von Airbus und Boeing viele Jahre die Waage gehalten habe, sei das Produktset der EuropĂ€er mittlerweile deutlich besser positioniert, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Vergleichsstudie vom Freitag. weiterlesen ...

aktiencheck.de berichtet dazu: NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung fĂŒr Novo Nordisk nach angekĂŒndigten Kostensenkungsmaßnahmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 dĂ€nischen Kronen belassen . Goldman belĂ€sst Novo Nordisk auf 'Buy' - Ziel 450 Kronen. Mit den geplanten Sparmaßnahmen könnte sich der Insulinhersteller dem 2017 vor allem aus dem US-GeschĂ€ft drohenden Margendruck weitgehend entziehen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Studie vom Freitag. weiterlesen ...

www.br.de berichtet: Ermittlungen nach ZugunglĂŒck weiterlesen ...

Dazu berichtet rhein-zeitung.de weiter: Ermittlungen nach schwerem ZugunglĂŒck bei New York mit einer Toten weiterlesen ...

Dazu berichtet morgenweb.de weiter: „Man hat einen riesigen, riesigen Knall gespĂŒrt“ weiterlesen ...

morgenweb.de berichtet dazu: Trump weniger reich weiterlesen ...

heute.de: Zug war zu schnell: Der Bahnhof war die Bremse weiterlesen ...

Dazu berichtet nwzonline.de weiter: Trump rutscht in Forbes-Reichenliste ab weiterlesen ...