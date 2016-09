"FRANKFURT - Nach den jüngsten Hiobsbotschaften können die Deutsche-Bank-Aktionäre am Mittwoch zumindest einmal ..."

des hiesigen Branchenprimus mittags noch 1,71 Prozent höher bei 10,73 Euro. Das reichte für einen der vorderen Plätze im Dax , der seineebenfalls etwas eindämmte.

Zuletzt war der Titel wegen Sorgen über eine zu dünne Kapitaldecke unter die Räder gekommen und hatte einen historischen Tiefstand markiert bei 10,18 Euro. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit über die Hälfte ihres Werts verloren. Das ist deutlich mehr als jeder andere Dax-Titel - selbst beim ebenfalls nicht vom Glück verfolgten Konkurrenten Commerzbank sieht das Minus mit rund 37 Prozent nicht ganz so verheerend aus.

Laut einem Interview mit der "Bild" sieht Deutsche-Bank-Chef John Cryan keinen Bedarf für eine staatliche Unterstützung seines Instituts. Auch "die Frage einer Kapitalerhöhung stellt sich derzeit nicht", sagte der Manager.

Der Verzicht auf Staatshilfen "hilft der Aktie kurzfristig auf die Sprünge", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets die Kursentwicklung. "Von einer Trendwende kann aber nicht die Rede sein", warnte der Experte. Die 14 Milliarden US-Dollar schwere Klage der US-Justiz wegen Vergehen mit Hypothekenpapieren sei immer noch anhängig, und "bis zu einem Urteil werden vermutlich Jahre vergehen".

Dass die Bundesregierung laut der "Zeit" einen Notfallplan für die Deutsche Bank vorbereitet, löste bei Börsianern gemischte Gefühle aus, wenngleich kurz darauf ein Dementi aus Berlin kam. "Einerseits wäre es fahrlässig, sich nicht auf den Fall der Fälle vorzubereiten", sagte ein Händler. "Andererseits könnte es aber auch heißen, dass die Probleme jetzt schon größer sind als gedacht."

Dazu schreibt dpa.de weiter: MÜNCHEN - Die aktuellen Probleme der großen deutschen Banken bergen nach Ansicht von Ifo-Chef Clemens Fuest hohe Risiken . Ifo-Chef Fuest warnt vor neuer Bankenkrise. "Wenn diese Situation anhält, steigen die Risiken einer Krise", sagte der Präsident des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die Commerzbank steht im Zuge ihres geplanten Umbaus vor drastischen Einschnitten - nach Informationen aus Finanzkreisen plant das teilstaatliche Institut den Abbau von rund 9000 Stellen. Beim Branchenprimus Deutsche Bank sorgen sich Anleger angesichts von Milliardenforderungen der US-Behörden um die vergleichsweise dünne Kapitaldecke. Die Aktie ist auf Talfahrt. weiterlesen ...

