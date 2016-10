"FRANKFURT - Nach dem Höhenflug des Sommers ist die Aktie des Anlagenbauers Gea am Donnerstag jäh abgestürzt "

Die Aktie rutschte im frühen Handel um bis zu 22 Prozent ab. Zuletzt stand das Papier annähernd 19 Prozent im Minus bei 38,57 Euro. Der heftige Einbruch riss den MDax der mittelgroßen Konzerne mit nach unten, der rund 1 Prozent verlor.

Die Gewinnwarnung komme völlig unerwartet, erklärte DZ-Analyst Thorsten Reigber. Dies befand auch Commerzbank-Analyst Sebastian Growe: Die Gewinnwarnung sei umso überraschender, als auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens vor zwei Wochen keine Anzeichen dafür erkennbar gewesen seien. Gea ist auf die Nahrungsmittel-Industrie ausgerichtet.

PROBLEMFALL MOLKEREIEN

Gea musste unter anderem wegen Verzögerungen bei Projekten und dem erwarteten Auftragseingang seine Jahresprognosen senken. Zudem habe es Kostenüberschreitungen bei Großprojekten gegeben, teilte Gea am späten Mittwochabend mit. Die Belastungen seien in der Summe zu hoch gewesen, um sie durch Gegenmaßnahmen wie Einsparungen auszugleichen.

Analyst Growe arbeitete als Hauptgrund für die Probleme verschobene Großaufträge und eine generelle Nachfrageschwäche aus der Molkereibranche heraus - einem der Hauptabnehmer von Gea-Maschinen.

GEA-AKTIE VERLIERT JAHRESGEWINN

Die Tatsache, dass das Unternehmen seine mittelfristigen finanziellen Ziele bestätigt habe, könne aber als positiv gewertet werden, erklärte DZ-Analyst Reigber. Dies zeige, dass die Gründe für die Gewinnwarnung lediglich vorübergehende Aspekte seien.

Gea-Aktien hatten dank guter Geschäfte mit der wichtigen Nahrungsmittel-Industrie im Sommer gut ein Drittel an Wert gewonnen gegenüber dem Jahreswechsel. Im August erreichten sie ein Rekordhoch bei 50,17 Euro. Danach war der Kurs wieder etwas abgebröckelt. Mit dem jetzigen Einbruch haben die Gea-Aktien fast ihren kompletten Wertzuwachs des Jahres auf einen Schlag wieder verloren.

