"FRANKFURT - Mehr als 16 Jahre nach dem dritten Börsengang der Deutschen Telekom haben klagende Kleinaktionäre einen ..."

Das Bundesgericht in Karlsruhe hatte schon in einem früheren Verfahren einen schwerwiegenden Fehler im Telekom -Verkaufsprospekt aus dem Jahr 2000 festgestellt. Das OLG Frankfurt musste nun anhand einer Musterklage klären, ob den Klägern Schadenersatz grundsätzlich zusteht. Dies muss dann aber in jedem Fall einzeln entschieden werden. Insgesamt geht es um rund 80 Millionen Euro.

Es sind ausschließlich Papiere aus dem dritten Telekom-Börsengang im Juni 2000 betroffen. Sie stammten aus dem Bestand der staatlichen KfW-Bank und wurden mit erheblichem Werbeaufwand zum Frühbucher-Preis von 63,50 Euro (regulär 66,50 Euro) unters Volk gebracht. Der Bund erlöste damals mehr als 15 Milliarden Euro.





