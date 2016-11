"FRANKFURT - Manchmal ist gut einfach nicht gut genug: Die Aktien des Konsumgüterkonzerns Henkel sind am Dienstag ..."

Henkel

und L'Oreal starke Resultate vorgelegt hätten, habenicht mehr überraschen können, erklärte ein Händler die Kursverluste. Zudem reiße der bestätigte Jahresausblick wohl nicht allevom Hocker.

Henkel bestätigte die Gesamtjahresziele eines Umsatzwachstums aus eigener Kraft um 2 bis 4 Prozent. Die Marge soll auf über 16,5 Prozent steigen. Am Markt werde aber im Schnitt schon mit einem organischen Umsatzanstieg um 3 Prozent sowie einer Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) von 16,9 Prozent gerechnet, schrieb Analyst Christian Faitz vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux in einer Studie.

Die Resultate für das dritte Quartal lagen derweil laut dem Analysten Markus Rießelmann von Independent Research umsatzseitig im Rahmen der Erwartungen und beim bereinigten operativen Ergebnis darüber.

Analyst Herbert Sturm von der DZ Bank wies drauf hin, dass die Geschäftszahlen eher von untergeordneter Bedeutung seien. Weitaus wichtiger werde das Strategie-Update mit dem neuen Ausblick bis zum Jahr 2020, das im Rahmen des Kapitalmarkttages am 17. November erwartet werde.

Trotz des Kursverlustes am heutigen Dienstag können die Henkel-Aktionäre auf einen guten Jahresverlauf zurückblicken. Im September erklommen die Papiere ein Rekordhoch bei 123 Euro. Mit einem Plus von immer noch fast 10 Prozent im Jahresverlauf zählen sie zu den gefragtesten Dax-Werten, während es für den deutschen Leitindex im gleichen Zeitraum etwas nach unten ging.

