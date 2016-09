"Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag mit weiteren Gewinnen an seinen freundlichen Wochenauftakt ..."

Dabei profitierte das wichtigste deutsche Börsenbarometer auch von Gewinnen des Index-Schwergewichts Bayer . Unterdessen warteten die Anleger weiter mit Spannung auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed zur Wochenmitte, sagte Christian Henke vom Handelshaus IG.

Bereits zum Start in eine richtungweisende Woche mit den geldpolitischen Entscheidungen auch der Bank of Japan hatten sich die Anleger hierzulande aus der Deckung gewagt: Der Dax gewann am Montag knapp ein Prozent hinzu und erholte sich damit etwas von seinem fast dreiprozentigen Verlust der Vorwoche.

Gewinne verbuchte am Dienstagmorgen auch der MDax - der Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,54 Prozent auf 10 429,71 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax fiel dagegen leicht um 0,07 Prozent auf 1772,87 Zähler ab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte nach anfänglicher Schwäche um zuletzt 0,23 Prozent auf 2975,10 Punkte.

Auf der Konjunkturseite bleibt es mit nur wenigen Daten etwa vom US-Häusermarkt eher ruhig. Auf Unternehmensseite kamen Nachrichten aus dem Bayer-Konzern gut an. Im Zuge der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto setzt sich der deutsche Pharma- und Chemieriese nun ambitionierte mittelfristige Wachstums- und Renditeziele. Die Bayer-Aktie gehörte am Morgen mit einem Aufschlag von mehr als 1 Prozent zu den größten Dax-Gewinnern.

Am Index-Ende knüpften Deutsche Bank und Commerzbank an ihre jüngste Talfahrt an. Auch die Aareal Bank und die Deutsche Pfandbriefbank notierten vor dem US-Leitzinsentscheid im Minus.

