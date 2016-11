"FRANKFURT/LONDON/PARIS - Im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen waren Pharmawerte am Mittwoch nach dem ..."

Aktien des Biotech-Unternehmens Morphosys stiegen um 1,48 Prozent, Evotec -Anteile hielten sich ebenfalls besser als der Gesamtmarkt. Stada-Papiere gewannen 1,89 Prozent. um 1,64 Prozent zu. Diedes Biotech-Unternehmensstiegen um 1,48 Prozent,-Anteile hielten sich ebenfalls besser als der Gesamtmarkt. Stada-Papiere gewannen 1,89 Prozent. Die Aktien des Medizinkonzerns Fresenius stiegen um 2,07 Prozent und die seiner Dialyse-Tochter FMC um 1,63 Prozent. In der Schweiz gewannen die Aktien der Pharmaschwergewichte Novartis und Roche deutlich.

US-WAHL/Markt-Ticker: Pharmawerte nach Trump-Sieg gefragtFRANKFURT/LONDON/PARIS - Im Gegensatz zu den meisten anderen Branchen waren Pharmawerte am Mittwoch nach dem Wahlsieg von Donald Trump gefragt. Ihr Branchenindex legte als einer der wenigen Gewinner im europäischen Branchentableau um mehr als 2 Prozent zu. So hätte ein Sieg der Trump-Rivalin Hillary Clinton laut Händlern Befürchtungen in puncto erneuten Drucks zur Begrenzung etwa von Medikamentenpreisen genährt.