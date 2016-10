"FRANKFURT - Krones geht in schwierigen Zeiten in die Offensive und landet bei seinen Anlegern damit einen ..."

COBA: 'HOHE WACHSTUMSAMBITIONEN'

Analyst Ingo Schachel von der Commerzbank sprach in einer ersten Einstufung des Ausblicks bis 2020 von "hohen Wachstumsambitionen". Gestützt durch neue Produkte und weitere Zukäufe will Krones seinen Umsatz in den kommenden drei Jahren im Schnitt um 7 Prozent verbessern. Gleichzeitig wird 2020 eine Vorsteuermarge von 8 Prozent angestrebt. Im gerade abgelaufenen dritten Quartal war sie bereits leicht gestiegen auf 6,9 Prozent.

Aus Schachels Sicht zeugt das Margenziel von hohem Vertrauen des Managements in weitere Profitabilitätssteigerungen - auch ohne Unterstützung der ungünstigen Preisentwicklung. Immerhin habe sich die Marge seit den 3 Prozent im Jahr 2011 bereits mehr als verdoppelt.

EXPANSION SOLL PREISDRUCK ÜBERTRUMPFEN

Um das Margenziel zu erreichen, will Krones Teile des Einkaufs, der Entwicklung sowie in geringerem Maße auch der Produktion zunehmend in die Regionen verlagern, in denen die Kunden ihre Fabriken betreiben. So soll beispielsweise die Belegschaft im chinesischen Werk in Taicang von derzeit 450 mittelfristig auf 900 verdoppelt werden. Ein Wegfall von Arbeitsplätzen im Inland ist allerdings nicht geplant.

Auch der Status Quo nach dem dritten Quartal wurde am Markt positiv gewertet. Für den Analysten Eggert Kuls von Warburg Research zeigen die Resultate, dass Krones die für dieses Jahr gesteckten Ziele "komfortabel erreichen kann". Die Krones-Verantwortlichen hätten zunehmendem Wettbewerb und zusätzlichem Preisdruck durch Einsparungen erfolgreich getrotzt.

pressetext.de: Digitale Talente dringend gesucht: Laut aktuellen Umfragen des Bitkom fehlen Deutschland über 43 000 Fachkräfte im Digitalbereich, 97 % der befragten Unternehmen halten Weiterbildung rund um Digitalthemen für wichtig . EIT Digital zur Zukunft der Arbeit: Welche Fähigkeiten werden nach der digitalen Transformation benötigt?. Etwa die Hälfte rechnet damit, dass es in den kommenden zehn Jahren mehr Arbeitsplätze für gut ausgebildete Beschäftigte geben wird. Um diesen wachsenden Bedarf aus der digitalen Transformation in Deutschland und Europa zu decken, benötigt die Wirtschaft ausgebildete Fachkräfte, die nicht nur die nötigen IT-Kenntnisse mitbringen, sondern auch Unternehmergeist besitzen. Aus diesem Grund hat EIT Digital gemeinsam mit 20 Technischen Universitäten, Forschungs- und Industriepartnern das europaweite Master School Programm ins Leben gerufen. Bei dem weiterführenden Studiengang erlangen die Studierenden zusätzlich zu ihren spezialisierten Technologiewissen breite unternehmerische Fähigkeiten. weiterlesen ...

presseportal.de schreibt dazu weiter: Krones AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Krones AG: Krones bestätigt Ziele für 2016 26 10 2016 / 07:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich . Krones AG: Krones bestätigt Ziele für 2016. Corporate News-Meldung 26.10.2016 Krones bestätigt Ziele für 2016 - Umsatz steigt in den ersten drei Quartalen 2016 um 4,8 % weiterlesen ...

Mehr dazu von wallstreet-online.de: Telefónica Deutschland Holding AG / Key word(s): 9-month figures/Preliminary Results Telefónica Deutschland Holding AG: Preliminary results for January to September 2016 26 10 2016 / 07:30 The issuer is solely responsible for the content of this announcement --------------------------------------------------------------------------- MUNICH, . Telefónica Deutschland Holding AG: Preliminary results for January to September 2016. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt weiter: Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für den Zeitraum von Januar bis September 2016 DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Vorläufiges Ergebnis Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für den Zeitraum von Januar bis September 2016 26 10 2016 / 07:30 . Telefónica Deutschland Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für den Zeitraum von Januar bis September 2016 (deutsch). weiterlesen ...

Artikel von dw-world.de: Der deutsche Verbraucher wird skeptisch weiterlesen ...

finanztreff.de berichtet dazu: Krones AG: Krones bestätigt Ziele für 2016 weiterlesen ...

Dazu berichtet tagesschau.de weiter: Ifo-Geschäftsklimaindex: Optimistisch in den Herbst weiterlesen ...

wolfsburgerblatt.de weiter: Eröffnungsfeier mit 1.000 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Belegschaft, Konzern und Gewerkschaften weiterlesen ...

Mehr dazu von finanztreff.de: DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung weiterlesen ...

Artikel von nwzonline.de: Lust auf Grusel Halloweenartikel lassen Kassen klingeln weiterlesen ...