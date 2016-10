"FRANKFURT - In einem der größten deutschen Anlegerschutzprozesse ist die beklagte Deutsche Telekom AG in arge ..."

Seit Donnerstag wird beim OLG erneut anhand einer Musterklage darĂŒber verhandelt, ob rund 16 000 KlĂ€ger Anspruch auf RĂŒckerstattung des Aktien-Kaufpreises in einer Gesamthöhe von knapp 80 Millionen Euro haben. Es geht um den sogenannten dritten Börsengang der Deutschen Telekom aus dem Jahr 2000, bei dem Anteile aus dem Bestand der staatseigenen KfW zum FrĂŒhbucherpreis von 63,50 Euro verkauft wurden.

Der Prozess war notwendig geworden, weil der BGH den frĂŒheren OLG-Beschluss in einem wichtigen Punkt aufgehoben hat. Nach Auffassung der Bundesrichter enthielt der Börsenprospekt der Telekom einen "schwerwiegenden Fehler" zur US-Beteiligung Sprint. Mehr noch: In seiner UrteilsbegrĂŒndung hielt der BGH der Telekom vor, die BesitzverhĂ€ltnisse an dem US-Mobilfunker bewusst verschleiert zu haben. An zwei Stellen war in dem Börsenprospekt von einem Verkauf die Rede, wĂ€hrend die Beteiligung tatsĂ€chlich nur konzernintern an eine andere Holding "umgehĂ€ngt" worden war und damit verbundene Milliarden-Risiken erst spĂ€ter auftauchten.

Der OLG-Senat will bereits am 30. November eine Entscheidung verkĂŒnden, die allerdings kein endgĂŒltiger Beschluss sein muss. Die Vorsitzende Richterin Birgitta Schier-Ammann hatte gleich zum Auftakt die Erwartungen auch nach einem solchen Beschluss gedĂ€mpft. Man mĂŒsse kein Hellseher sein um zu wissen, dass die Sache erneut beim Bundesgerichtshof landen werde, sagte die Richterin.

Schier-Ammann ließ die Auffassung des Senats erkennen, dass zwischenzeitlich eingenommene Dividenden auf einen eventuellen Schadenersatz angerechnet werden mĂŒssten. Nach den allgemeinen Schadensregeln hĂ€tten die KlĂ€ger aber Anspruch auf Zinsen, um ihre Kapitalverluste abzudecken.

Die Telekom lehnt bislang jede Zahlung ab. KlÀgeranwalt Andreas Tilp warf dem Unternehmen ein zynisches Spiel auf Zeit vor. "Die Leute sterben weg. Es wird hier auf eine biologische Lösung gewartet", sagte er.

WĂ€hrend der langen Verfahrensdauer ist der MusterklĂ€ger, ein Rentner aus Schwaben, in diesem Jahr gestorben. Der Prozess um den Fall des Tilp-Mandanten, an dem modellhaft wichtige Rechtsfragen geklĂ€rt werden sollen, wird aber davon unberĂŒhrt weitergefĂŒhrt.





