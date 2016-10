"FRANKFURT/ESSEN - Die "grüne" RWE vor mehr als 16 Jahren "

In der Großtochter Innogy mit 40 000 der konzernweit bisher 60 000 Mitarbeiter bündelt RWE sein Zukunftsgeschäft mit Ökostrom, Netzen und Vertrieb. Nach der Abtrennung von Innogy will sich RWE im operativen Geschäft künftig auf das von der Energiewende schwer gebeutelte Großkraftwerksgeschäft und den Energiehandel konzentrieren. Darüber hinaus baut RWE auf hohe Dividenden von Innogy, die der Konzern etwa für seine Verpflichtungen beim Atomausstieg benötigt. Nach dem Börsengang wird RWE noch mindestens 75 Prozent der Innogy-Anteile halten. Geplant ist, dass RWE auch langfristig Mehrheitseigentümer bleibt.





























Mitteilung von dpa.de: WASHINGTON - IWF-Chefin Christine Lagarde hat Deutschland zu mehr Investitionen für zusätzliches Wirtschaftswachstum aufgefordert . IWF-Chefin Lagarde fordert von Deutschland mehr Investitionen. Länder wie Deutschland, Kanada und Südkorea hätten Spielraum und sollten diesen nutzen, um Konjunktur und Produktivität anzukurbeln und so die globale Wirtschaft zu stützen, sagte Lagarde am Donnerstag in Washington vor Beginn der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). weiterlesen ...

Dazu berichtet presseportal.de: KTG Energie AG / Schlagwort(e): Finanzierung KTG Energie AG: Vertragsabschluss über ein Massedarlehen 06 10 2016 / 15:30 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR . KTG Energie AG: Vertragsabschluss über ein Massedarlehen. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, 6. Oktober 2016 - Die sich im Insolvenzeröffnungsverfahren befindliche KTG Energie weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: Infineon Technologies AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung . Infineon Technologies AG. weiterlesen ...

dgap.de meldet dazu: Infineon Technologies AG, DE0006231004 . Infineon Technologies AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 26a WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. weiterlesen ...

rumas.de meldet: Infineon-Aktie: S&P Global-Analyst erhöht Gewinnprognosen und Kursziel! Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet rumas.de: Infineon-Aktie: eines der besten Investments mit Bezug zu Elektroautos! - Aktienanalyse weiterlesen ...

Mitteilung von rumas.de: Infineon-Aktie: Aussichtsreiches Chartbild - Kursziel bei 18 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Infineon-Aktie: Infineon als Membran-Lieferant für neue iPhone-Modelle? Kursziel 13,40 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de schreibt: Infineon-Aktie: Halbleiterhersteller profitiert vom Trend zur Nutzung künstlicher Intelligenz - Kaufen! Aktienanalyse weiterlesen ...

rumas.de meldet dazu: Infineon-Aktie: Übernahme-Schlacht in der Halbleiterbranche geht weiter - Aktienanalyse weiterlesen ...