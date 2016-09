"FRANKFURT - Einen Tag vor den wichtigen Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan bleiben die Anleger am deutschen ..."

- derder mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 0,27 Prozent auf 21 249,98 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax trat dagegen mit minus 0,05 Prozent auf 1773,28 Punkte auf der Stelle. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,22 Prozent auf 2974,82 Zähler vor.

Bayer SETZT SICH EHRGEIZIGE ZIELE

Auf Unternehmensseite kamen Nachrichten von Bayer am Tag eines

Investorentreffens gut an. Das Papier gehörte mit einem Aufschlag von mehr als 1 Prozent zu den größten Index-Gewinnern: Nach der vor wenigen Tagen erzielten Einigung zur Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto setzt sich der deutsche Pharmariese und Agrarchemiekonzern nun ambitionierte mittelfristige Wachstums- und Renditeziele. Commerzbank -Analyst Daniel Wendorff lobte am Morgen vor allem den Ausblick für das Pharmageschäft.

Vorneweg im Leitindex liefen einen Tag nach der Aufnahme in den Eurostoxx 50 die Papiere des Sportartikelherstellers Adidas mit knapp zwei Prozent Kursaufschlag. Am Index-Ende knüpften die Deutsche Bank und Commerzbank an ihre jüngste Talfahrt an. Auch die Aareal Bank und die Deutsche Pfandbriefbank notierten vor dem US-Leitzinsentscheid im Minus.

SOCGEN SIEHT IMMOBILIENWERTE ANHALTEND IM AUFWIND

Nach ihrem Rückschlag zu Wochenbeginn waren Immobilienwerte wieder im Aufwind. Am Vortag hatten die deutschen Branchentitel noch unter einer skeptischen Studie der US-Investmentbank Merrill Lynch gelitten. Zurück in die Spur brachte sie nun eine optimistische Einschätzung der Societe Generale (Socgen). Diese sieht den Hunger nach deutschen Immobilientiteln noch längst nicht ausgereizt und die Branche dank steigender Nachfrage und anziehender Preise in einem perfekten Umfeld.

Im Dax kletterten Vonovia um mehr als eineinhalb Prozent. Zu den größten Gewinnern im MDax gehörten LEG Immobilien mit mehr als 2 Prozent Kursplus, für die die Experten der französischen Großbank eine frische Kaufempfehlung ausgesprochen hatten.





























Dazu schreibt wallstreet-online.de weiter: Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Bundesbürger glauben einer Umfrage von TNS Infratest zufolge an eine positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft: Zwei Drittel (68 Prozent) der

