"FRANKFURT - Ein geldpolitischer Kniff aus Japan macht den leidgeprüften Anlegern von Banken und Versicherungen auch ..."

Allianz

Aareal

setzte sich mit einem Plus von mehr als 3 Prozent an die Spitze des Dax und gehörte damit auch europaweit zu den Spitzenreitern. Nur wenig dahinter rangierten die Papiere derund der Munich Re mit einem Zuschlag von jeweils mehr als anderthalb Prozent. Im MDax rückten die Papiere derund der Deutschen Pfandbriefbank vor.

SCHATTEN LIEGT ÜBER DEUTSCHER BANK

Die Deutsche Bank hat dagegen kaum von der Hoffnung auf eine bankenfreundlichere Notenbank-Politik profitiert. Die Grundstimmung sei hier einfach zu schlecht, erklärte ein Marktbeobachter. Die Anleger sorgen sich seit Tagen um die Kapitalausstattung der Deutschen Bank. Auslöser war die Forderung der US-Regierung über 14 Milliarden US-Dollar in Vergleichsverhandlungen um dubiose Hypothekendeals. Manche Experten sehen eine Kapitalerhöhung mittlerweile als wahrscheinlich an.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie der Deutschen Bank die Hälfte ihres Werts eingebüßt. Sie ist damit einsames Schlusslicht im Dax. Am Nachmittag kostete das Papier noch 11,20 Euro - und ist damit nur noch wenige Cent entfernt von dem im August erreichten historischen Tief von 11,06 Euro.

