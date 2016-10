"FRANKFURT (dpa-AFX) "

am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,34 Prozent höher auf 10 668 Punkte. Chinas Wirtschaft war im dritten Quartal so stark gewachsen wie vonerwartet. Hinzu kamen überzeugende Einzelhandelsdaten für den September, während sich die Industrieproduktion wieder etwas abgeschwächt hatte.

USA: - HÖHER - Überraschend gute Unternehmensbilanzen haben die Wall Street am Dienstag angetrieben. Vor allem der Videostreaming-Dienst Netflix meldete beeindruckende Quartalszahlen. Die erfreulichen Nachrichten weckten Börsianern zufolge unter den Anlegern die Hoffnung, dass die US-Wirtschaft eine weitere Anhebung des Leitzinses verkraften könnte.

ASIEN: - STILLSTAND - Asiens Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum von der Stelle bewegt. Im späten Handel pendelten die wichtigen Indizes der Region um die Nulllinie. Nach der Bekanntgabe gemischt ausgefallener chinesischer Konjunkturdaten hätten die Anleger vorsichtig agiert, hieß es aus dem Handel.

^

DAX 10.631,55 1,22%

XDAX 10.627,13 1,11%

EuroSTOXX 50 3.046,99 1,27%

Stoxx50 2.846,88 1,35%

DJIA 18.161,94 0,42%

S&P 500 2.139,60 0,62%

NASDAQ 100 4.839,72 0,91%

Nikkei 225 16.978,78 0,09% (7:00 Uhr)

°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - BEHAUPTET - Der Bund-Future sollte behauptet in den Tag starten und sich zwischen 163,20 und 164,40 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Mittwochmorgen. Warten auf die EZB-Pressekonferenz morgen Nachmittag dürfte seiner Meinung nach das Tagesmotto sein.

^

Bund-Future 163,79 0,17%

°

DEVISEN: - EURO UNTER 1,10 DOLLAR - Der Eurokurs ist bis zum Mittwochmorgen unter der Marke von 1,10 US-Dollar geblieben. Im frühen europäischen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0977 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0993 (Montag: 1,0994) Dollar festgesetzt.

^

(Alle Kurse 7:20 Uhr)

Euro/USD 1,0977 -0,04%

USD/Yen 103,85 -0,02%

Euro/Yen 114,00 -0,05%

°

ROHÖL - HÖHER - Die Ölpreise sind am Mittwoch moderat gestiegen. Am Markt wurde dies mit neuen Lagerdaten aus den USA begründet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete im frühen Handel 52,14 US-Dollar. Das waren 46 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur November-Lieferung erhöhte sich um 47 Cent auf 50,76 Dollar.





presseportal.de weiter: Eschborn - - Jedes zweite Unternehmen hat Probleme, offene Stellen zu besetzen - Handwerker, Vertriebsprofis und Ingenieure sind am schwierigsten zu finden Der Fachkräftemangel setzt die Wirtschaft in Deutschland weiter unter Druck . Studie: Fachkräftemangel in Deutschland so drastisch wie seit 2006 nicht mehr. 49 Prozent der Unternehmen haben massive Probleme, offene weiterlesen ...

fondscheck.de schreibt dazu weiter: Frankfurt (www fondscheck de) - Der Schwerpunkt des Metzler Aktien Deutschland (ISIN DE0009752238/ WKN 975223) liegt vorwiegend auf Aktien deutscher Unternehmen, so die Experten von Metzler Asset Management



Dabei investiere der Fonds überwiegend in Aktien von Gesellschaften, die im breiten deutschen Aktienindex (HDAX) enthalten seien . Metzler Aktien Deutschland AR-Fonds: Q3/2016-Bericht, Zuwachs von 9,17% - Fondsanalyse. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu: FRANKFURT - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag im Plus gestartet . Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu - Anleger strafen Conti ab. Im frühen Handel legte der Leitindex Dax um 0,79 Prozent auf 10586,99 Punkte zu und machte damit seine

Vortagesverluste wieder wett. Das Börsen-Ping-Pong setzt sich folglich fort, denn schon seit Wochen wechseln sich Gewinne und Verluste ab, so dass der Dax unterm weiterlesen ...

Dazu meldet dpa.de weiter: FRANKFURT - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag im Plus gestartet . Frankfurt Eröffnung: Dax legt zu - Anleger strafen Conti ab. Im frühen Handel legte der Leitindex Dax um 0,79 Prozent auf 10586,99 Punkte zu und machte damit seine Vortagesverluste wieder wett. Das Börsen-Ping-Pong setzt sich folglich fort, denn schon seit Wochen wechseln sich Gewinne und Verluste ab, so dass der Dax unterm Strich nicht von der Stelle kommt. weiterlesen ...

Mehr dazu von wiwo.de: Russlands Präsident: Warum Putin Deutschland schätzt weiterlesen ...





























aktien-meldungen.de meldet dazu: Aktien New York Ausblick: Fest - Ölpreis und Berichte von Goldman und Netflix weiterlesen ...

boerse-online.de schreibt dazu: Aktien New York Ausblick: Fest - Ölpreis und Berichte von Goldman und Netflix weiterlesen ...

Mehr dazu von boerse-online.de: Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax startet im Plus - Prognosesenkung belastet Conti weiterlesen ...

nw-news.de berichtet: Börse in Frankfurt: Dax mit schwächerem Wochenauftakt weiterlesen ...

Dazu aktien-meldungen.de: Aktien Frankfurt Ausblick: Dax mit leichtem Verlust erwartet weiterlesen ...