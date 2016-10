Problematisch aber bleibe die angespannte Ertragslage. Die Margen im Einlagen- und Kreditgeschäft - die Haupteinnahmequelle der Institute - würden weiter zurückgehen. Größter Schwachpunkt seien in diesem Zusammenhang die vergleichsweise hohen Kosten. Das behindere die Stärkung der Kapitalpuffer. Dass viele Institute Sparprogramme angekündigt haben, stellte Moody's positiv heraus.

Eine solide Entwicklung erwarten die Experten auch bei der Finanzierungs und Liquiditätssituation der deutschen Banken. Beim Zugang zum Kapitalmarkt dürften die Institute weiter vom Ruf Deutschlands als sicherer Hafen profitieren.





























dpa.de meldet dazu: FRANKFURT - Die Ratingagentur Moody's beurteilt die Lage des deutschen Bankensystems trotz der Sorgen um die Deutsche Bank und der Folgen der historischen Niedrigzinsen gelassen . RATING: Moody's bestätigt stabilen Ausblick für deutsches Bankensystem. Die Kreditexperten bestätigten am Mittwoch ihren stabilen Ausblick für die hiesige Bankenbranche. Moody's verwies auf die robuste Konjunktur und die geringe Arbeitslosigkeit. Das führe dazu, dass die Banken in den nächsten 12 bis 18 Monaten weiter nur wenige Ausfälle bei ihren Krediten befürchten müssten. "Das solide operative Umfeld in Deutschland trägt dazu bei, den Niedrigzinseffekt auf die deutschen Banken abzufedern", stellte Moody's-Analystin Andrea Wehmeier fest. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: BERLIN - Besorgte Dax stark Topmanager wie Siemens -Chef Joe Kaeser, Eon -Chef Johannes Teyssen und RWE -Chef Peter Terium betonten in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" die Bedeutung des Geldhauses für die deutsche Wirtschaft . Topmanager stärken Deutscher Bank den Rücken. "Die deutsche Industrie braucht eine Deutsche Bank, die uns in die Welt hinaus begleitet", sagte der BASF -Aufsichtsratsvorsitzende Jürgen Hambrecht der Zeitung. Daimler -Chef Dieter Zetsche sagte: "Starke deutsche Banken sind wichtig für eine starke deutsche Wirtschaft. Diese Verbindung ist eng. Und das wird so bleiben." weiterlesen ...

Dazu berichtet dpa.de weiter: BERLIN - Führende Manager von Dax-Konzernen stärken der angeschlagenen Deutschen Bank den Rücken . Dax-Manager stärken Deutscher Bank den Rücken. Sie betonten in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" die Bedeutung des Geldhauses für die Wirtschaft. "Die deutsche Industrie braucht eine Deutsche Bank Jürgen Hambrecht der Zeitung. Daimler-Chef Dieter Zetsche sagte: "Starke deutsche Banken sind wichtig für eine starke deutsche Wirtschaft (). Die Deutsche Bank hat eine große Tradition, ein solides Fundament - und darauf aufbauend auch eine gute Zukunft." weiterlesen ...

Nachricht von dpa.de: BERLIN - Linken-Chef Bernd Riexinger hat gefordert, die mit Problemen kämpfende Deutsche Bank unter öffentliche Kontrolle zu stellen . Linke fordern öffentliche Kontrolle für Deutsche Bank. "Die Deutsche Bank hat sich zu Boden gewirtschaftet", sagte Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Chaos-Bank ist nichts mehr wert, aber das Management strotzt weiter vor Borniertheit." Die Deutsche Bank müsse unter demokratische Kontrolle gestellt und auf einen öffentlichen Auftrag festgelegt werden. "Statt erneut Milliarden Steuergelder zu verbrennen, muss das Finanzgeschäft auf eine solide Basis gebracht werden." Dazu zählen laut Riexinger die zinsgünstige Finanzierung wirtschaftlich sinnvoller Investitionen. weiterlesen ...

nw-news.de: «Vollstes Vertrauen»: Dax-Manager stärken Deutscher Bank den Rücken weiterlesen ...

Dazu meldet bsi-fuer-buerger.de weiter: Trotz Zahlungskontengesetz: Verbraucherzentrale mahnt Banken wegen Basiskonten ab weiterlesen ...

Artikel von ariva.de: DZ Bank AG: Vinci: Profiteur höherer Investitionen im Bereich Infrastruktur weiterlesen ...

Weitere Nachricht von ariva.de: Klaus Stopp, Baader Bank AG: Die Liste von Draghis Kritikern wird länger weiterlesen ...

rumas.de schreibt weiter: Aareal Bank-Aktie: Hohe Dividendenrendite, günstige Bewertung - NORD LB rät nach Q2-Zahlen zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

Mehr dazu von rumas.de: Aareal Bank-Aktie: Überzeugende operative Entwicklung in Q2 - Kaufen, Kursziel rauf! Aktienanalyse weiterlesen ...