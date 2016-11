"FRANKFURT - Die mittelfristigen Wachstumsziele des Konsumgüterkonzerns Henkel haben die Anleger am Donnerstag auf ..."

Der Persil- und Schwarzkopf-Hersteller will in den kommenden vier Jahren sein Wachstumstempo halten und die Umsatz bis 2020 aus eigener Kraft im Schnitt um 2 bis 4 Prozent steigern. Der bereinigte Gewinn je Vorzugsaktie (EPS) soll im Mittel um 7 bis 9 Prozent zulegen, was etwas weniger wäre als sich der Konzern für dieses Jahr vorgenommen hat.

Ein Händler verwies auch darauf, dass am Markt mit 8 bis 10 Prozent gerechnet worden sei. Ein mittelfristiger Anstieg von ungefähr 10 Prozent habe angesichts der Übernahme des US-Waschmittelherstellers Sun Products allerdings im Grunde unrealistisch erschienen, sagte der Börsianer.

Analyst Andreas Riemann von der Commerzbank bleibt denn auch zuversichtlich. Angesichts der Unternehmensaussagen über geplante Investitionen in die Topmarken scheine der Fokus auf das Umsatzwachstum zuzunehmen, erklärte er. Zudem würden beim Ziel für den Gewinn je Aktie keine bedeutenden Akquisitionen oder Aktienrückkäufe berücksichtigt, was Spielraum für eine höhere Prognose lasse.

Im weiteren Tagesverlauf könnten Aussagen auf der anstehenden Pressekonferenz zur Strategie für Impulse sorgen.

dgap.de schreibt: Henkel AG & Co KGaA, DE0006048432 . Henkel stellt neue strategische Prioritäten und Ambitionen vor. weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: HANNOVER - Deutschland und Europa sollten nach Meinung Günther Oettingers, EU-Kommissar für Digitales, mehr für die Datensicherheit tun . EU-Kommissar Oettinger fordert digitales 'BGB' für Europa. "Wir brauchen ein digitales, europäisches BGB", forderte Oettinger in Anspielung auf das zentrale deutsche Regelwerk der Beziehungen zwischen Privatpersonen, das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Oettinger sprach am Mittwochabend auf dem Tag der niedersächsischen Wirtschaft der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN) in Hannover. weiterlesen ...

dpa.de berichtet: FRANKFURT - Ökonomen haben mehr Anreize für Investitionen von Unternehmen in Deutschland gefordert . Ökonomen sehen Investitionszurückhaltung von Unternehmen mit Sorge. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sprach sich in der "Bild"-Zeitung (Mittwoch) für verstärkte Steueranreize aus. "Die Firmen investieren in Deutschland viel zu wenig. Dadurch wackeln Jobs und es entstehen weniger neue Stellen", zitierte Bild-Online den Ökonom. Die deutsche Wirtschaft hatte im dritten Quartal ihr Wachstumstempo gegenüber dem Frühjahr gedrosselt. Ein Grund waren geringere Investitionen von Firmen in Maschinen und andere Ausrüstungen. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: FFRANKFURT - Der Dax hat am Dienstag seine Vortagesgewinne etwas ausgebaut . Frankfurt Schluss: Dax baut Vortagesplus etwas aus - Daten helfen. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,39 Prozent auf 10 735,14 Punkte. Gestützt wurde das Börsenbarometer von eher positiv aufgenommenen Konjunkturnachrichten aus Deutschland: So war die Wirtschaft im dritten Quartal zwar etwas stärker abgebremst worden als angenommen. Die Konjunkturerwartungen hiesiger Finanzexperten aber hatten sich im November deutlicher aufgehellt als gedacht. weiterlesen ...

www.pnn.de meldet dazu: Analyse des Ifo Instituts: Wie stark der Protektionismus der US-Wirtschaft schaden würde weiterlesen ...

Dazu schreibt nw-news.de weiter: Börse in Frankfurt: Dax baut Vortagesplus etwas aus weiterlesen ...

ariva.de berichtet dazu: Frankfurt Schluss: Dax baut Vortagesplus etwas aus - Daten helfen weiterlesen ...

Nachricht von spiegel.de: Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft wächst nur noch homöopathisch weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von spiegel.de: Brexit: Die Briten kommen weiterlesen ...

Dazu rhein-zeitung.de: Merkel lädt zu 9. Integrationsgipfel ins Kanzleramt weiterlesen ...