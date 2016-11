"FRANKFURT - Die Lufthansa wird ihre Billigtochter Eurowings perspektivisch auch an ihr größtes Drehkreuz in ..."

"FRANKFURT - Die Lufthansa wird ihre Billigtochter Eurowings perspektivisch auch an ihr grĂ¶ĂŸtes Drehkreuz in ..."

Bild: © Fraport AG

Es gebe auch am grĂ¶ĂŸten deutschen Flughafen eindeutige Punkt-Zu-Punkt-Verkehre, die nicht als Zulieferverbindungen fĂŒr die Lufthansa -Langstrecke dienten, sagte Hohmeister. Das beste Beispiel seien FlĂŒge nach Heraklion auf Kreta. Wenn solche Verbindungen kostengĂŒnstiger mit Eurowings bedient werden könnten, werde man das tun. Bislang hatte Lufthansa die Billigtochter von den Drehkreuzen Frankfurt und MĂŒnchen ferngehalten. In der bayerischen Hauptstadt sollen Eurowings-Jets bereits im kommenden Jahr abheben, um der Air-France-Billigtochter Transavia zu begegnen.

























Lufthansa: Eurowings wird irgendwann auch von Frankfurt fliegenFRANKFURT - Die Lufthansa wird ihre Billigtochter Eurowings perspektivisch auch an ihr grĂ¶ĂŸtes Drehkreuz in Frankfurt holen. "Irgendwann wird die Eurowings auch nach Frankfurt fliegen", sagte Lufthansa-Vorstandsmitglied Harry Hohmeister am Donnerstag bei einer Fachtagung des Travel Industry Clubs in Frankfurt. Dies sei aber eine Reaktion auf die BedĂŒrfnisse der Kunden und nicht auf die Konkurrenz durch Ryanair , die ab dem kommenden Jahr zwei Maschinen in Frankfurt stationieren will.