"FRANKFURT - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag im frühen Handel gestiegen "

Bei der Bekanntgabe wichtiger Ratingentscheidungen zu Ländern der Eurozone am Freitagabend überwogen die positiven Signale. Am wichtigsten: Die kanadische Ratingagentur DBRS hat den Daumen über Portugal trotz hoher Schulden nicht gesenkt und die Kreditwürdigkeit des Landes eine Stufe über dem sogenannten "Ramschbereich" belassen, mit dem spekulative Anlagen gekennzeichnet werden. Das Land sei bemüht, als Mitglied der Eurozone an den Regeln des gemeinsamen Währungsraums festzuhalten, hieß es zur Begründung.

Mit der Entscheidung wird es der Europäischen Zentralbank (EZB) weiter möglich sein, portugiesische Anleihen zu kaufen. Am Montag legten die Kurse portugiesischer Staatsanleihen nach Handelsstart deutlich zu und die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um mehr als 0,04 Prozentpunkte. Laut Dirk Gojny, Rentenmarktexperte bei der National-Bank, kann Portugal zumindest vorerst aufatmen. "Dadurch, dass DBRS den Ausblick auf "stabil" gelassen hat, dürfte es auch in nächster Zeit nicht zu einer Herabstufung der Bonität in den Sub Investment Grade-Bereich kommen, es sei denn, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würde sich rapide verschlechtern."

Neben Portugal konnten auch weitere Länder der Eurozone Erfolge verbuchen. So hob die Ratingagentur Standard & Poor's den Ausblick für Frankreich auf "Stabil" von zuvor "Negativ" an. Zur Begründung führte die Agentur Reformen sowie Fortschritte bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen an. Zypern konnte sich sogar über eine Anhebung seines Ratings freuen. die Ratingagentur Fitch setzte die Bewertung um eine Stufe auf "BB-" hoch. Das Land mache weiter starke Fortschritte beim Aufräumen nach der Bankenkrise vor drei Jahren, hieß es zur Begründung. Schlechte Nachrichten gab es dagegen für Italien. Fitch senkte den Ausblick von "Stabil" auf "Negativ". Die wiederholten Verzögerungen bei der Konsolidierung der Staatsfinanzen hätten die Glaubwürdigkeit des Landes reduziert, hieß es.

Dazu schreibt dpa.de weiter: DÜSSELDORF/MÜNCHEN - Die deutsche Wirtschaft hat vor Plänen zur Abwehr unerwünschter Investoren gewarnt . DIHK-Präsident Schweitzer warnt vor Abschottung. "Kein anderes Land ist so sehr von freien Märkten abhängig wie Deutschland", sagte der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, dem "Handelsblatt" (Montag). Er kritisierte damit Pläne von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) zur Abwehr unerwünschter Investoren. "Wir können nicht erwarten, dass andere Märkte für uns offen sind, wenn wir parallel unseren eigenen Markt zumachen", betonte Schweitzer. Entsprechende Pläne gingen "an die Substanz unserer Wirtschaftsstruktur", fügte er hinzu. weiterlesen ...

Dazu dpa.de: BERLIN - Die Bundesregierung interessiert sich aus Sicht der Grünen trotz der vielerorts zu hohen Nitratwerte nicht dafür, wie viel Gülle aus anderen EU-Staaten nach Deutschland geschafft wird . Grüne über Gülle-Importe nach Deutschland: Bundesregierung hat keinen Überblick. Die Importeure von Wirtschaftsdünger müssten die Mengen den Landesbehörden melden, schreibt das Bundeslandwirtschaftsministerium in einer Antwort auf eine schriftliche Frage der Vorsitzenden des Umweltausschusses des Bundestages, Bärbel Höhn (Grüne). Die Länder hätten gegenüber dem Bund aber keine Berichtspflichten. Daher habe das Ministerium keine Informationen über Menge und Verbleib von Gülleimporten. weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: BERLIN - Der Bund gibt nach einem Medienbericht weniger Geld für die Weiterqualifizierung von Arbeitslosen aus . Bericht: Bund spart an der Förderung von Hartz-IV-Beziehern. Die Fördersumme pro erwerbsfähigem Hartz-IV-Bezieher sei von 2011 bis 2015 von 964 Euro auf 741 Euro gesunken, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Auswertung der Bundesregierung zu den Haushaltsberatungen. Das sei ein Rückgang um 23 Prozent. "Arbeitsuchende profitieren zu wenig von der guter Arbeitsmarktlage, auch weil sie immer weniger unterstützt werden", kritisierte die Grünen-Arbeitsmarktexpertin Brigitte Pothmer. "Ohne Investitionen in Qualifikationen und andere Unterstützungsmaßnahmen schaffen viele von ihnen nicht den Weg zurück in Arbeit." weiterlesen ...

