Eine Prüfung neu entdeckter E-Mails habe keine Hinweise auf ein kriminelles Verhalten Clintons ergeben, teilte der Chef der Bundespolizei FBI, James Comey, am Sonntag in einem Brief an Kongressmitglieder mit. Die neuerliche Untersuchung hatte Clinton zuletzt Einbußen in den Umfragen beschert. Steigende Chancen auf einen Wahlsieg Clintons stärken die Risikobereitschaft der Anleger und lasteten auf den als sicher geltenden Staatspapieren.

Im Tagesverlauf machten die Anleihen jedoch einen Teil ihrer anfänglichen Verluste wieder wett. Enttäuschende Industriedaten aus Deutschland trübten etwas die Risikoneigung. Im September gingen bei deutschen Industrieunternehmen 0,6 Prozent weniger Aufträge ein als im Vormonat. Analysten hatten dagegen im Mittel einen leichten Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Dazu dpa.de weiter: FRANKFURT - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag etwas schwächer tendiert . Deutsche Anleihen: Etwas schwächer - gestiegene Risikoneigung. Entlastende Nachrichten für die US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in der E-Mail-Affäre stärkten die Risikofreude der Anleger. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,04 Prozent auf 162,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,15 Prozent. weiterlesen ...

Dazu anleihencheck.de weiter: Frankfurt (www anleihencheck de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) setzte seine Konsolidierung mit positivem Grundton fort und schloss (162,37) 25 Stellen über Vortagsniveau, so die Analysten der Helaba Auf Wochensicht stehe nur ein geringes Plus von 29 Ticks auf der Uhr . Bund-Future setzte seine Konsolidierung mit positivem Grundton fort. Im Tageschart seien Stabilisierungsansätze zu erkennen. weiterlesen ...

anleihencheck.de weiter: Hamburg (www anleihencheck de) - Es bleibt auch im November dabei: Das charttechnische Bild zeichnet weiterhin ein Szenario, das einen angeschlagen Euro Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) widerspiegelt, so Chartanalyst Martin Utschneider von DONNER & REUSCHEL Der übergeordnete siebenjährige Aufwärtstrend sei zwar - noch - immer intakt, die 200-Tage-Linie sei allerdings zuletzt deutlich unterhandelt worden . Euro Bund-Future: Kurzfristiger Abwärtsmodus etabliert. weiterlesen ...

wallstreet-online.de meldet dazu: In der vergangenen Woche konnte sich der Bund-Future am erreichten Niveau stabilisieren . Bund-Future: Anleihemarkt in Wartestellung. Deutlicher Verkaufsdruck auch nach dem jüngsten Verkaufssignal, einem Ausbruch aus der Range der letzten Wochen, kam nicht auf. Allerdings profitierte der FGBL auch nicht von einem kräftig nachgebenden Aktienmarkt. Dies deutet eher auf eine Schwache im weiterlesen ...

