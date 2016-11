"FRANKFURT - Die Kummer gewohnten Anleger von RWE brauchen weiter starke Nerven: Der Energiekonzern blickte am Montag ..."

weiter. In den ersten neun Monaten dieses Jahres sackte der um Sondereffekte bereinigte Überschuss um fast 60 Prozent ab. Hauptgrund sind die weiter niedrigen Strompreise im Großhandel.

GEWINNKENNZIFFERN ENTTÄUSCHEN

Analysten hatten derweil mit einem geringeren Ertragsrückgang gerechnet. So habe vor allem der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen die Markterwartungen verfehlt, schrieb die Expertin Tanja Markloff von der Commerzbank. Ein Händler sagte, die Zahlen seien kein Argument, RWE-Anteilsscheine im Depot zu haben.

Ein anderer Börsianer aber äußerte sich weniger skeptisch. Seiner Meinung nach sehen die Zahlen nur auf den ersten Blick etwas schwächer aus als gedacht. Positiv sei zum Beispiel, dass die Nettoverschuldung weniger stark angestiegen sei als gedacht.

KRAFTWERKSGESCHÄFT BESSER ALS GEDACHT

Zudem erwarte RWE, mit der Stromerzeugung bessere Ergebnisse als bislang angenommen erzielen zu wollen, betonte der Börsianer. Schließlich war in den ersten neun Monaten bereits das Geschäft mit den angeschlagenen Großkraftwerken unerwartet gut gelaufen. So konnten niedrige Rohstoffkosten den Rückgang der Verkaufspreise etwas ausgleichen.

Gleichwohl stecken die Kohle-, Gas, und Atomanlagen wegen des Booms der erneuerbaren Energien in der Krise. Strom aus erneuerbaren Energien wird vorrangig in die Netze eingespeist und verdrängt deshalb die Produktion aus den konventionellen Kraftwerken. Die Folge ist ein Preisverfall, der sich bei RWE nach einiger Verzögerung immer stärker in die Ergebnisse frisst.

SEIT JAHREN AUS TALFAHRT

Auch am Aktienmarkt geht es mit den Papieren von RWE seit Jahren fast ununterbrochen nach unten. Schon lange vorbei sind die Zeiten, als die Anteilsscheine Anfang 2008 noch mehr als 100 Euro gekostet hatten. Im August 2011 folgte noch einmal mit dem Beschluss zum Atomausstieg in Deutschland ein deutlicher Satz nach unten von rund 37 auf gut 24 Euro.

Seit Jahresbeginn jedoch kann sich die Entwicklung der RWE-Papiere mit einem Plus von mehr als 4 Prozent durchaus sehen lassen. Die Anleger setzen darauf, dass Kohle- und Gaskraftwerke gebraucht werden, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht. Zum Vergleich: Beim Dax steht in diesem Zeitraum lediglich ein knappes Plus zu Buche.

pressetext.de meldet: Bäckermeister Norbert Büsch, Geschäftsführer der Kamp-Lintforter Handwerksbäckerei Büsch, hat ein Ziel: er will die uralte Getreidesorte "Emmer" neu beleben . Norbert Büsch setzt auf uralte Getreidesorte. Und neue, attraktive Brot-Angebote daraus backen. Aber ganz so einfach ist das nicht, denn Emmer wird in Deutschland kaum noch angebaut. Mit Hilfe der Landwirtschaftskammer Rheinland beschaffte Norbert Büsch das erforderliche Saatgut und überzeugte acht Landwirte am Niederrhein und im Rheinland von seinem Plan. Jetzt begann die Aussaat. weiterlesen ...

Dazu wallstreet-online.de weiter: Nachdem die RWE-Ökostromtochter Innogy (WKN: A2AADD / ISIN: DE000A2AADD2) bereits Zahlen für das dritte Quartal 2016 präsentiert hatte, war nun RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) selbst an der Reihe . RWE muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Anleger zeigten sich erfreut, dass gerade ein Sorgenkind erfreulich abschneiden konnte. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres weiterlesen ...

dpa.de berichtet dazu: BERLIN/SAARBRÜCKEN - Rund die Hälfte der Unternehmen in Deutschland hat nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom noch "keine echte Digitalstrategie" . Hälfte der deutschen Unternehmen fehlt Digitalstrategie. "Die Unternehmen müssen sich dringend mit strategischen Fragen des Umbaus ihres Geschäftsmodells für die digitale Wirtschaft von morgen beschäftigen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom, Bernhard Rohleder, der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem nationalen IT-Gipfel am 16. und 17. November in Saarbrücken stehen die Themen digitale Transformation und digitale Bildung im Fokus. weiterlesen ...

Meldung von wallstreet-online.de: BERLIN/SAARBRÜCKEN - Rund die Hälfte der Unternehmen in Deutschland hat nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom noch "keine echte Digitalstrategie" . Bitkom: Hälfte der deutschen Unternehmen fehlt Digitalstrategie. "Die Unternehmen müssen sich dringend mit strategischen Fragen des Umbaus ihres Geschäftsmodells für die digitale Wirtschaft von morgen beschäftigen", sagte der Hauptgeschäftsführer weiterlesen ...

rhein-zeitung.de schreibt dazu: Merkel lädt zu 9. Integrationsgipfel ins Kanzleramt weiterlesen ...

Dazu oberpfalznetz.de weiter: Presseball diesmal ohne AfD weiterlesen ...

Mehr dazu von oberpfalznetz.de: Genügend Jobs, aber neue Berufe weiterlesen ...

Dazu meldet ok-magazin.de weiter: Deutschland tanzt Oliver Pocher tanzt als Donald Trump - und siegt!: Diese 12 Bundesländer haben es ins Halbfinale geschafft weiterlesen ...

Dazu schreibt spiegel.de weiter: Die Lage am Samstag: Meistern wir das Unfassbare weiterlesen ...

boerse-online.de: Ernüchterung bei RWE-Tochter Innogy - Gewinn gesunken weiterlesen ...