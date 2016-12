"FRANKFURT - Die deutsche Kosmetikbranche eilt von Umsatzrekord zu Umsatzrekord "

Pro Kopf geben die Menschen in Deutschland nach IKW-Berechnungen durchschnittlich 215 (Vorjahr: 211) Euro für Kosmetik und Putzmittel aus und damit deutlich mehr als der Durchschnittseuropäer (2015: 173 Euro - die Vergleichszahl wird nur alle zwei Jahre erhoben). Jeden achten Euro, den Deutschlands Verbraucher ausgeben, wenden sie für diese Bereiche auf. "Schönheitspflege und Haushaltspflege sind nach wie vor Stützen des Wirtschaftswachstums", bilanzierte der IKW-Vorsitzende Rüdiger Mittendorff.

Für das kommende Jahr rechnet der Verband mit einer Fortsetzung des Aufwärtstrends und sagt ein Umsatzplus von zwei Prozent auf 18,6 Milliarden Euro im deutschen Schönheits- und Haushaltspflegemarkt voraus. 63 Prozent der IKW-Mitglieder wollen einer Umfrage zufolge Personal einstellen, mehr als 70 Prozent planen Investitionen. Der Verband vertritt gut 400 Unternehmen mit zusammen fast 50 000 Mitarbeitern, die für 95 Prozent des Marktes in Deutschland stehen.





dpa.de schreibt dazu: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: BERLIN - Deutschland nimmt nach Einschätzung von Google -Europachef Matt Brittin in der digitalen Ära bislang nur eine unterdurchschnittlich entwickelte Rolle ein . Google-Europachef: Deutschland könnte digital stärker sein. "Die Bundesrepublik ist weltweit führend bei den Exporten, weil das Ingenieurswesen und die Stärken in der Produktion sehr stark ausgebildet sind. Das trifft aber nicht auf die digitale Wirtschaft zu", sagte Brittin der Deutschen Presse-Agentur. "Deutschland könnte da viel weiter vorne liegen." weiterlesen ...

dpa.de schreibt: WIESBADEN - Die Produktion und der Außenhandel in Deutschland sind laut am Dienstag veröffentlichten Zahlen zuletzt etwas ausgebremst worden . GESAMT-ROUNDUP: Dämpfer für Deutschlands Industrie und Exporte. Experten sehen zwar kein Alarmsignal. Eine Enttäuschung bei den Wachstumszahlen für das dritte Quartal sei aber nicht auszuschließen. Außerdem könnten mögliche negative Überraschungen vor allem aus den USA, Großbritannien oder China künftig den Außenhandel und damit auch die deutsche Wirtschaft insgesamt empfindlich treffen. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de: (Wiederholung: Im zweiten Absatz, zweiter Satz wurde die Schreibweise der Firma Oechsler AG berichtigt )



ANSBACH - Der Sportartikelhersteller Adidas bringt die Produktion ein Stück weit zurück vor die Haustür: 23 Jahre nachdem die letzte konzerneigene Fabrik in Deutschland dicht gemacht hat, rollt der Konzern das Projekt "Made in Germany" neu auf . WDH/ROUNDUP: Adidas setzt bei Produktion stückweise wieder auf 'Made in Germany'. weiterlesen ...

fool.de schreibt dazu: Warum nun der perfekte Zeitpunkt ist, GlaxoSmithKline und Dechra Pharmaceuticals zu kaufen weiterlesen ...





























Dazu schreibt kunststoff-magazin.de weiter: Werit organisiert Vertrieb neu weiterlesen ...

euractiv.de meldet dazu: Henkel: Die AfD hat keinen Beschluss zu TTIP weiterlesen ...

ingenieur.de schreibt dazu: Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Unternehmen halten sich weiterlesen ...

Dazu berichtet ingenieur.de: Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Unternehmen halten sich weiterlesen ...