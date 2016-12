Eine der größten Baustellen für die Deutsche Bank ist derzeit eine milliardenschwere Forderung des US-Justizministeriums wegen Hypotheken-Deals aus der Zeit vor der Finanzkrise. Die Verhandlungen mit dem US-Justizministerium seien noch nicht abgeschlossen, erklärte Cryan. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich hier keine Details nennen kann."

Die US-Justiz hat eine Strafforderung von 14 Milliarden Dollar in den Raum gestellt. Die Bank hatte sich überzeugt gezeigt, die Summe noch deutlich drücken zu können - denn die Ermittler steigen in solchen Verfahren üblicherweise mit relativ hohen Forderungen ein. Die Hoffnung ist, noch unter der amtierenden Obama-Regierung zu einer Einigung zu kommen.

dpa.de schreibt dazu weiter: FRANKFURT - Die Deutsche Bank stellt sich nach dem Referendum in Italien auf unruhige Zeiten ein . Deutsche-Bank-Chef Cryan warnt vor Turbulenzen nach Italien-Votum. Der Branche schlage "von außen unverändert eine kalte Brise entgegen", schrieb Deutsche-Bank-Chef John Cryan in einem am Montag veröffentlichten Brief an die Mitarbeiter des Dax -Konzerns. "Das Ergebnis des Referendums in Italien ist ein Vorbote für Turbulenzen, die gerade in Europa aus der Politik in die Wirtschaft getragen werden könnten." weiterlesen ...

aktiencheck.de meldet: London - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Alevizos Alevizakos von HSBC: Alevizos Alevizakos, Analyst von HSBC, erhöht in einer aktuellen Branchenstudie das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 12 auf 15 Euro . Deutsche Bank-Aktie: Höheres Gewinnpotenzial in der Vermögensverwaltung - HSBC erhöht Kursziel - Aktienanalyse. weiterlesen ...

anleihencheck.de weiter: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten eine Protect Chance Multi Aktienanleihe (ISIN DE000VN45S21/ WKN VN45S2) auf die Aktien von Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) und Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) zur Zeichnung an . 8,50% Protect Chance Multi Aktienanleihe auf Commerzbank und Dt. Bank bis heute in Zeichnung - Anleihenews. weiterlesen ...

Artikel von dpa.de: FRANKFURT - Die befürchtete Schockwelle nach dem Scheitern des Verfassungsreferendums in Italien ist am Montag europaweit ausgeblieben . Frankfurt Eröffnung: Dax zieht nach Italien-Referendum kräftig an. Stattdessen bescherten die Anleger in Deutschland dem Dax kräftige Gewinne. So kletterte der deutsche Leitindex im frühen Handel 1,79 Prozent auf 10 701,58 Punkte. Allerdings hatten sich die Investoren schon in der vergangenen Woche auf eine Niederlage von Regierungschef Matteo Renzi eingestellt - der deutsche Leitindex hatte rund 1,80 Prozent verloren. weiterlesen ...

heute.de berichtet: Skepsis und Verunsicherung in Europa weiterlesen ...

Dazu schreibt ariva.de weiter: Frankfurt Eröffnung: Dax zieht nach Italien-Referendum kräftig an weiterlesen ...

Weitere Nachricht von ariva.de: onemarkets Blog: Wochenausblick: DAX-Bullen wittern ihre Chance. EZB und China-PMI im Fokus! weiterlesen ...

Dazu berichtet finanztreff.de: Deutsche Bank Aktie: Italien-Referendum bringt Druck – Crash abgesagt? weiterlesen ...

Mehr dazu von 4investors.de: Deutsche Bank Aktie: Italien-Referendum bringt Druck ? Crash abgesagt? weiterlesen ...

finanztreff.de schreibt weiter: WOCHENAUSBLICK: Dax im Griff der Politik - Besonnene Reaktion auf 'Renzirendum' weiterlesen ...