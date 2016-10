"FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat trotz juristischer Altlasten und der Zinsflaute im turbulenten dritten Quartal ..."

"Wir sind beim Umbau unserer Bank gut vorangekommen", berichtete Vorstandschef John Cryan am Donnerstag in Frankfurt. Zugleich stimmte er die Mitarbeiter auf eine Verschärfung des Sparkurses ein.

CRYAN: LAGE BLEIBT NOCH EINE WEILE SCHWIERIG

Die Lage werde noch eine Weile schwierig bleiben, schrieb der Vorstandschef in einem Brief an die Beschäftigten: "Wir werden deshalb unseren Umbau beschleunigen und noch verstärken müssen, wie wir es ja zum Halbjahr schon angedeutet haben."

Bisher will der deutsche Branchenprimus im eigenen Haus unter dem Strich 9000 Arbeitsplätze streichen, 4000 davon in Deutschland. Bis Ende 2017 sollen etwa 200 der 700 Filialen geschlossen werden.

ERMITTLUNGEN UND STRAFEN

Bei den Verhandlungen über Strafen wegen krummer Hypothekengeschäfte in den USA aus Zeiten vor der Finanzkrise macht das Institut Cryan zufolge Fortschritte: "Die Bank arbeitet hart daran, diese Angelegenheit so bald als möglich abzuschließen." Die US-Justiz hatte Mitte September die entscheidenden Vergleichsverhandlungen mit einer Strafforderung von 14 Milliarden Dollar eröffnet und damit den Aktienkurs der Bank einbrechen lassen. Am Donnerstagvormittag legte das Papier um 0,71 Prozent auf 13,39 Euro zu.

Auch die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Sanktionsverstöße bei Geschäften in Russland gelten als bedrohlich. Im dritten Quartal legte das Institut zusätzlich 500 Millionen Euro für Rechtsrisiken zurück. Die Bank hat für offene Strafen nun 5,9 Milliarden Euro reserviert. "Wir wollen die wichtigsten Rechtsfälle in diesem Jahr abschließen", sagte Cryan.

ANLEIHENGESCHÄFT POSITIV

Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - stiegen trotz des Zinstiefs und des laufenden Schrumpfkurses im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Dabei profitierte die Deutsche Bank unter anderem von einem anziehenden Handelsgeschäft mit Anleihen.

Ordentliche Gewinne gab es in der Privatkunden-Sparte, im Fondsgeschäft und im Beratungsgeschäft mit großen Kunden. Vor einem Jahr hatte konzernweit unter dem Strich ein Verlust von rund sechs Milliarden Euro gestanden, weil Cryan kurz nach seinem Amtsantritt milliardenschwere Abschreibungen vorgenommen hatte.

KAPITALPUFFER GEWACHSEN

Am Verkauf der Postbank hält die Deutsche Bank fest, wie Cryan betonte: "Wir haben Zeit für den Verkauf." Zuletzt hatten Spekulationen die Runde gemacht, das Institut könnte mangels eines Käufers von seinem Vorhaben Abstand nehmen und die Bonner Tochter mit dem eigenen Privatkunden-Geschäft zusammenlegen.

Dank des überraschenden Gewinns stärkte die Deutsche Bank auch ihren Kapitalpuffer. Die harte Kernkapitalquote kletterte im dritten Quartal um 0,3 Prozentpunkte auf 11,1 Prozent. Die Quote gibt das Verhältnis von Eigenkapital zu Risiken an. Eigenkapital gilt als wichtige Stütze von Banken in schwierigen Zeiten. Viele Analysten sehen bei der Deutschen Bank auch wegen immer strengerer Vorgaben der Aufsichtsbehörden weiter erhebliche Kapitallücken in den kommenden Jahren und halten deshalb eine Kapitalerhöhung für wahrscheinlich.

Angesichts des heftigen Verfalls des Börsenwerts der Bank wurde zwischenzeitlich sogar darüber spekuliert, dass das Institut Staatshilfe benötigen könnte. Diesem Eindruck war Cryan entgegengetreten.





Dazu schreibt pressetext.de: Ob Bank oder Maschinenbauer: Entscheider in Deutschland fühlen sich weitgehend noch zu sicher vor Wettbewerbern mit neuen digitalen Konzepten . Digital-Studie: Deutsche Unternehmen fühlen sich zu sicher. In neun von zehn Unternehmen bleiben die Erlösmodelle dieselben wie bislang. Das zeigt die Studie "Digitalisierung - Der Realitäts-Check" der Managementberatung Horváth & Partners. Forsa hat für die Studie 200 Unternehmensentscheider aus unterschiedlichen Branchen zu den bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen aus der digitalen Transformation befragt. weiterlesen ...

Mehr dazu von dpa.de: LONDON - Die britische Großbank Barclays hat dank eines florierenden Geschäfts im Anleihehandel ein gutes Quartal hinter sich . Barclays verdient mehr - Brexit belebt Anleihegeschäft. Der Gewinn vor Steuern sei um 35 Prozent auf 837 Millionen Pfund (937 Mio Euro) geklettert, teilte der Deutsche-Bank-Konkurrent am Donnerstag in London mit. Dabei profitierte die britische Bank unter anderem ausgerechnet von der Abstimmung für den Brexit, der die heimische Wirtschaft zwar mittelfristig belasten dürfte, aber im dritten Quartal ein Grund für Belebung des Geschäfts mit festverzinslichen Papieren war. Dies sorgte bei Barclays zu den höchsten Erträgen in diesem Bereich seit rund zwei Jahren. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: FRANKFURT - Deutsche Bank -Chef John Cryan hat die Mitarbeiter auf eine Verschärfung des Sparkurses eingestimmt . Deutsche Bank stimmt Mitarbeiter auf verschärften Sparkurs ein. "Leider müssen wir davon ausgehen, dass die Lage noch eine Weile schwierig bleibt", schrieb der Vorstandschef am Donnerstag in einem Brief an die Beschäftigten. "Wir werden deshalb unseren Umbau beschleunigen und noch verstärken müssen, wie wir es ja zum Halbjahr schon angedeutet haben." Bisher will der deutsche Branchenprimus im eigenen Haus unter dem Strich 9000 Arbeitsplätze streichen, 4000 davon in Deutschland. Bis Ende 2017 sollen etwa 200 der 700 Filialen geschlossen werden. weiterlesen ...

anleihencheck.de berichtet: Bad Marienberg (www anleihencheck de) - Die Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) hat die Q3-Zahlen veröffentlicht . Deutsche Bank-Anleihe: Gewinn von 619 Mio. Euro vor Steuern und 278 Mio. Euro nach Steuern in Q3 - Anleihenews. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



John Cryan, Vorstandsvorsitzender, sagte: "Die Quartalsergebnisse zeigen die Stärken unseres operativen Geschäfts und die herausragende Arbeit unserer Mitarbeiter. weiterlesen ...

Dazu rumas.de weiter: Deutsche Bank: Quartalszahlen - Gewinn von 619 Mio. Euro vor Steuern und 278 Mio. Euro nach Steuern - Aktiennews weiterlesen ...





























Mitteilung von finanztreff.de: Deutsche Post AG: Aktienrückkaufprogramm weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rumas.de: Deutsche Bank-Aktie: 28 oder 9 Euro? Kursziele und Ratings der Analysten vor Q3-Zahlen auf einen Blick - Aktienanalysen weiterlesen ...

Mehr dazu von finanztreff.de: ANALYSE: Morgan Stanley sieht Deutsche Bank vom Kapitalziel noch weit entfernt weiterlesen ...

Dazu berichtet rumas.de: Deutsche Bank-Aktie: Abwärtsrisiken nicht verschwunden - Independent Research rät zum Verkauf - Aktienanalyse weiterlesen ...

finanztreff.de weiter: dpa-AFX: Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf 14,30 Euro - 'Neutral' weiterlesen ...