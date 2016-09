"FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat einen Käufer für ihre britische Lebensversicherungstochter Abbey Life gefunden "

für knapp eine Milliarde Pfund übernommen.

Die Bank versicherte, dass der aus dem Verkauf resultierende Verlust keinen Einfluss auf Zinszahlungen für die eigenkapitalähnlichen Coco-Anleihen haben solle. Ob die Bank nach der Streichung der Dividende auf diese für Anleger sehr riskanten Papiere noch Zinsen zahlen wird, ist seit Jahresbeginn immer wieder ein Thema. Viele Investoren sorgen sich darum, ob die Bank nach dem Rekordverlust im vergangenen Jahr die 2014 ausgegebenen Schuldscheine nicht bedienen kann. Denn bei der Auszahlung haben die Banken anders als bei normalen Anleihen einerseits gewisse Spielräume, unterliegen andererseits aber auch höheren Beschränkungen der Aufseher - ähnlich wie bei Dividenden auf Aktien.

Entscheidend für ein Veto der Aufseher gegen eine Ausschüttung auf die Cocos ist dabei der Jahresabschluss nach deutschem Bilanzierungsrecht. Nach diesem fallen aber keine nennenswerten Belastungen an, da der Verkaufspreis nun praktisch auf dem Niveau des einstigen Kaufpreises liegt. Nach dem international üblichen Bilanzierungsstandard IFRS hatte die Bank den Firmenwert allerdings höher bewertet und muss deshalb nun die Abschreibungen vornehmen.





























Weitere Nachricht dazu von aktiencheck.de: Kulmbach - Deutsche Bank -Aktienanalyse von Fabian Strebin von "Der Aktionär":



Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe . Deutsche Bank-Aktie auf Allzeittief, keine Kapitalerhöhung geplant - Aktienanalyse. weiterlesen ...

Dazu aktiencheck.de: New York - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Jernej Omahen von Goldman Sachs:



Jernej Omahen, Analyst von Goldman Sachs, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) fest . Deutsche Bank-Aktie: Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird - Kursziel 14,20 Euro - Aktienanalyse. weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: MÜNCHEN - Die aktuellen Probleme der großen deutschen Banken bergen nach Ansicht von Ifo-Chef Clemens Fuest hohe Risiken . Ifo-Chef Fuest warnt vor neuer Bankenkrise. "Wenn diese Situation anhält, steigen die Risiken einer Krise", sagte der Präsident des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Die Commerzbank steht im Zuge ihres geplanten Umbaus vor drastischen Einschnitten - nach Informationen aus Finanzkreisen plant das teilstaatliche Institut den Abbau von rund 9000 Stellen. Beim Branchenprimus Deutsche Bank sorgen sich Anleger angesichts von Milliardenforderungen der US-Behörden um die vergleichsweise dünne Kapitaldecke. Die Aktie ist auf Talfahrt. weiterlesen ...

Weitere Nachricht von dpa.de: BERLIN - Linken-Chef Bernd Riexinger hat gefordert, die mit Problemen kämpfende Deutsche Bank unter öffentliche Kontrolle zu stellen . Linke fordern öffentliche Kontrolle für Deutsche Bank. "Die Deutsche Bank hat sich zu Boden gewirtschaftet", sagte Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Chaos-Bank ist nichts mehr wert, aber das Management strotzt weiter vor Borniertheit." Die Deutsche Bank müsse unter demokratische Kontrolle gestellt und auf einen öffentlichen Auftrag festgelegt werden. "Statt erneut Milliarden Steuergelder zu verbrennen, muss das Finanzgeschäft auf eine solide Basis gebracht werden." Dazu zählen laut Riexinger die zinsgünstige Finanzierung wirtschaftlich sinnvoller Investitionen. weiterlesen ...

rumas.de meldet: Deutsche Bank-Aktie: Wird es jetzt einstellig? Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu schreibt rumas.de: Deutsche Bank-Aktie: Sorgen um Kapitalausstattung halten an - Kursziel 13 Euro - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu rumas.de: Deutsche Bank-Aktie weiter ins Tief gerutscht! Kein Licht am Ende des Tunnels - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu swp.de: Fiskus fordert Milliarden von Banken zurück weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von rhein-zeitung.de: Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst weiterlesen ...

Dazu tagesschau.de weiter: Ifo-Index steigt: Wirtschaft erwartet goldenen Herbst weiterlesen ...