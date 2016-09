"FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen "

Bild: © European Aeronautic Defence and Space Company

aktiencheck.de schreibt weiter: Frankfurt - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Fidler von der Deutschen Bank: Benjamin Fidler, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) . Airbus Group-Aktie: Kaufempfehlung - Auftragseingang im August im Verhältnis zum Umsatz leicht positiv - Aktienanalyse. weiterlesen ... Dazu meldet aktiencheck.de: London - Airbus Group-Aktienanalyse von Analystin Sandy Morris von Jefferies: Sandy Morris, Analystin von Jefferies, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) . Airbus Group-Aktie: Wachstumstrend des Flugzeugbauers nicht in Gefahr - Jefferies rät zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ... Dazu berichtet aktiencheck.de weiter: Zürich - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Olivier Brochet von der Credit Suisse: Olivier Brochet, Aktienanalyst der Credit Suisse, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) . Airbus Group-Aktie: Guter Auftragseingang - Credit Suisse rät weiter zum Kauf - Aktienanalyse. weiterlesen ... Dazu aktiencheck.de weiter: Detmold - Airbus Group-Aktienanalyse vom "Frankfurter Tagesdienst": Die Aktienexperten vom "Frankfurter Tagesdienst" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) . Airbus Group-Aktie: Charttechnische Lage deutlich aufgehellt - Kaufempfehlung - Aktienanalyse. weiterlesen ... boerse-online.de berichtet: Iran: Noch mehr Bestellungen bei Airbus und Boeing möglich weiterlesen ... rumas.de schreibt: Airbus Group-Aktie: Größere Herausforderungen - Verkaufsempfehlung - Aktienanalyse weiterlesen ... Dazu schreibt rumas.de: Airbus Group-Aktie: Neues Kosteneinsparprogramm sehr wahrscheinlich - Aktienanalyse weiterlesen ... Weitere Nachricht von rumas.de: Airbus Group-Aktie: Große Chancen auf Wertzuwachs - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse weiterlesen ... Mitteilung von rumas.de: Airbus Group-Aktie: Geringe Erwartungen bereits eingepreist - Barclays rät zum Kauf - Aktienanalyse weiterlesen ... boerse-online.de schreibt dazu weiter: ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Airbus Group auf 64 Euro - 'Buy' weiterlesen ...

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Airbus Group auf 'Buy' - Ziel 77 EuroFRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Trotz einiger Warnzeichen habe es im August nicht nur schlechte Nachrichten gegeben, schrieb Analyst Benjamin Fidler in einer Branchenstudie zu den monatlichen Trends in der zivilen Luftfahrt vom Dienstag. So sei bei Airbus der Auftragseingang im Verhältnis zum Umsatz im Jahresvergleich mit einem Wert von 1,1 leicht positiv.