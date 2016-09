"FRANKFURT - Die Commerzbank steht im Zuge ihres geplanten Umbaus vor drastischen Einschnitten "

Deutsche Bank

ist nur dieschlechter.

Seit seinem Amtsantritt Anfang Mai arbeitet Zielke an der Neuausrichtung der Bank, um den Gewinnschwund zu stoppen. Das seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Institut leidet unter strengeren Vorschriften von Aufsichtsbehörden und den Folgen der Niedrigzinsen. Diese lassen die Zinserträge der Bank gerade im Geschäft mit Einlagen von Privatkunden und im Firmenkundengeschäft schrumpfen. Schon in der Amtszeit von Zielkes Amtsvorgänger Martin Blessing hatte die Commerzbank seit 2013 etwa 5000 Stellen abgebaut.

MITTELSTANDSSPARTE WIRD WOHL AUFGELÖST

Bereits vor einigen Wochen war durchgesickert, dass die Bank die Sparte für den Mittelstand auflösen will. Kleinere Unternehmenskunden sollten künftig vom Privatkundenbereich betreut werden, während das Großkundengeschäft ins Investmentbanking integriert werden könnte. Zielke verspricht sich von dieser schlankeren Struktur den Abbau von Doppelarbeit.

Auch im schwankungsanfälligen Investmentbanking will das Management laut Zeitung erneut sparen. Diesen Bereich hatte die Bank in den vergangenen Jahren schon eingedampft. Nun solle vor allem der Wertpapierhandel verkleinert werden. Dabei wird laut Zeitung auch der Verkauf von einzelnen Teilen des Aktiengeschäfts erwogen. Mit der Verschlankung will die Bank bei Top-Managern sparen und etwa die Zahl der Bereichsvorstände, die unter dem Vorstand angesiedelt sind, ausdünnen. An ihrem vergleichsweise umfangreichen Filialnetz will die Bank aber weiter festhalten.

INVESTITIONEN IN DIGITALPROJEKTE

Ansetzen will Zielke bei seiner Neuausrichtung auch bei den Computersystemen der Bank. Wo es möglich ist, sollen die Prozesse digitalisiert werden. Zudem könnten einzelne Aufgaben an konzerneigene Töchter, bei denen nicht der Haustarifvertrag gilt, oder an externe Dienstleister verschoben werden. Die Bank hatte im Frühjahr nach jahrelanger Entwicklungszeit eine neue IT-Plattform gestartet, die in den kommenden Jahren die Kosten drücken soll.

Die Commerzbank war nach der riskanten Übernahme der Dresdner Bank kurz vor dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008 ins Schleudern geraten, mit mehr als 18 Milliarden Euro musste der Steuerzahler das Institut retten. Von den Folgen erholte sich der Konzern nur langsam. Bis heute ist der Bund mit rund 15 Prozent an der Bank beteiligt.

VIELE RÜCKSCHLÄGE IN DIESEM JAHR

Im vergangenen Jahr schrieb die Commerzbank wieder einen Milliardengewinn und der langjährige Vorstandschef Martin Blessing konnte sich in diesem Frühjahr mit der ersten Dividende seit der Krise verabschieden. Doch schon damals musste die Bank ihre ihr ursprüngliches Gewinnziel infrage stellen. Vor allem das Mittelstandgeschäft leidet immer stärker unter den niedrigen Zinsen. So sackte im ersten Halbjahr der Gewinn um gut 40 Prozent ab. Damit gab die Bank im Sommer ihr Ziel endgültig auf, in diesem Jahr wieder einen Milliardengewinn zu erzielen.

Zudem musste die Bank einen Rückgang ihre Risikopuffer hinnehmen. Den überraschend hohen Rückgang der Eigenkapitalquote begründete die Bank unter anderem mit erneut verschärften Regeln bei der Berechnung von Risiken im Tagesgeschäft. Beim Bankenstresstest der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) zählte die Commerzbank zu den schwächsten Instituten.





























anleihencheck.de schreibt: München (www anleihencheck de) - Die Experten vom Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG bieten nur noch wenige Tage eine Protect Aktienanleihe (ISIN DE000VN35960/ WKN VN3596) bezogen auf die Deutsche Bank-Aktie (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) zur Zeichnung an



Die Protect Aktienanleihe verfüge über einen Kupon von 9,50% . Neue 9,50% Protect Aktienanleihe auf Deutsche Bank - Anleihenews. weiterlesen ...

wallstreet-online.de schreibt dazu weiter: Folge 1169 der Dauerserie „Eigentlich nur noch schlechte Zeiten“ mit der Deutschen Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) als Hauptakteur . Die Deutsche Bank und die schlechten Zeiten. Machen wir uns nichts vor, die Deutsche Banknk … Nein, wir wollen nicht nachtreten! Aber es ist wirklich düster. Wieder Strafen, wieder Software-Pannen, wieder Gerüchte. Der unheimliche Dreiklang wird so weiterlesen ...

Nachricht von de.msn.com: Wegen des Verdachts jahrelanger Betrügereien mit der Kapitalertragssteuer fordert Deutschland von den beteiligten Banken im In- und Ausland Milliardensummen zurück . Betrügerische Cum-Ex-Geschäfte - Fiskus fordert Milliarden von Banken. Den Anstoß gab unter anderem eine vom Land NRW angekaufte Daten-CD. Der deutsche Staat verlange von den Beteiligten der sogenannten Cum-ex-Geschäfte die zu Unrecht erstattete Steuer, erklärte das Bundesfinanzministerium am Montag. Zu beteiligten Banken machte eine Sprecherin keine weiterlesen ...

dpa.de schreibt weiter: BERLIN/DÜSSELDORF - Wegen des Verdachts jahrelanger Betrügereien mit der Kapitalertragssteuer fordert Deutschland von den beteiligten Banken im In- und Ausland Milliardensummen zurück . Fiskus fordert Milliarden von Banken. Der deutsche Staat verlange von den Beteiligten der sogenannten Cum-ex-Geschäfte die zu Unrecht erstattete Steuer, erklärte das Bundesfinanzministerium am Montag. Zu beteiligten Banken machte eine Sprecherin keine Angaben. weiterlesen ...

Weitere Nachricht dazu von www.pnn.de: Rekordtief: Deutsche-Bank-Aktien im freien Fall weiterlesen ...

swp.de schreibt: Fiskus fordert Milliarden von Banken zurück weiterlesen ...

www.taz.de meldet dazu: Nach Strafen durch US-Justiz: Deutsche Bank im freien Fall weiterlesen ...

Dazu meldet boerse-online.de weiter: dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 26.09.2016 weiterlesen ...

Dazu berichtet tagesspiegel.de weiter: Deutsche-Bank-Aktien im freien Fall weiterlesen ...

Weitere Nachricht von rhein-zeitung.de: Ifo: Wirtschaft geht voller Optimismus in den Herbst weiterlesen ...