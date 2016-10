"FRANKFURT - Die Commerzbank hat die Einstufung für RWE nach dem Börsengang der Tochter Innogy auf "Reduce" mit einem ..."

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachricht von dpa.de: BERLIN - Microsoft will die Diskussion um die politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Digitalisierung in Deutschland mitgestalten . Microsoft will intensiven Dialog zum Cloud-Computing anstoßen. Dafür hat der Softwarekonzern am Mittwoch in Berlin eine Denkschrift für Wirtschaft und Politik vorgestellt. Konkrete Handlungs-Empfehlungen sollen dabei einen sicheren Weg in die Cloud aufzeigen. "Cloud Computing bietet die Antwort auf einige der größten Herausforderungen in der Welt", sagte Brad Smith, Chef-Justiziar von Microsoft. "Doch wie so oft bei technologischem Fortschritt ergeben sich auch viele Fragen für die Gesellschaft." Dafür brauche es "ein ausgewogenes Paket aus politischen und technologischen Lösungen". weiterlesen ...

Dazu dpa.de weiter: MÜNCHEN - Constantin -Chef Fred Kogel erwägt den Verkauf des traditionsreichen Filmgeschäfts . Constantin Medien AG will sich auf Sport statt Film konzentrieren. Der Constantin-Vorstand hat am Mittwoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Medienkonzern strategisch neu auszurichten und auf Sport, Sportmarketing und Veranstaltungsmarketing zu fokussieren. "In diesem Zusammenhang kommt auch die Veräußerung des Segments Film in Betracht", teilte das Unternehmen mit. Der Vorschlag werde den Aktionären auf der Hauptversammlung am 9. und 10. November zur Entscheidung vorgelegt, teilte das Unternehmen mit. weiterlesen ...

Mitteilung von www.hna.de: Schwesternwohnheim: Mieter können bleiben weiterlesen ...

Mitteilung von wiwo.de: Die Deutschen können sich mehr leisten : Neue IW-Analyse: Kaufkraft der Lohnminute gestiegen weiterlesen ...

Mehr dazu von rumas.de: RWE-Aktie: Meiden! Neues Atomgesetz ist die nächste Bedrohung für den Essener Energiekonzern - Aktienanalyse weiterlesen ...

Dazu berichtet oberpfalznetz.de weiter: Schneller zum EU-Führerschein weiterlesen ...

rumas.de schreibt weiter: RWE-Aktie: Rally bis 17,60 Euro vorstellbar - Chartanalyse weiterlesen ...

Dazu meldet oberpfalznetz.de: Mindestlohn steigt um 34 Cent weiterlesen ...