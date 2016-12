"FRANKFURT - Die Anleger sollten sich zu Beginn der neuen Woche auf starke Schwankungen am deutschen Aktienmarkt ..."

Ausscheiden müssen für Uniper und Innogy wohl der Klinikbetreiber Rhön-Klinikum und der Werkzeugmaschinen-Hersteller DMG Mori , die beide dann in den SDax der gering kapitalisierten Werte absteigen würden. Im Techwerte-Index TecDax muss vermutlich der Spezialmaschinenbauer Aixtron seinen Platz räumen - für ihn könnten der Windkraftanlagenbauer Senvion oder das in Darmstadt ansässige Unternehmen für die industrielle Bildverarbeitung Isra Vision aufrücken.

Etwaige Änderungen treten erst am 19. Dezember in Kraft. Fonds, die Indizes nachbilden, müssen diese Nachrichten entsprechend berücksichtigen. Das kann auch schon in der neuen Woche Einfluss auf die Aktienkurse haben, weil sich Anleger im Vorfeld entsprechend positionieren.

VERSORGER AM DIENSTAG MIT BVG-URTEIL IM BLICK

Im weiteren Wochenverlauf richten sich die Augen der Anleger nach Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht (BVG) verkündet am Dienstag sein Urteil über die Rechtmäßigkeit des beschleunigten Atomausstiegs. Geklagt hatten die Energiekonzerne Eon, RWE und Vattenfall.

Am Donnerstag lädt der Medienkonzern Axel Springer zu einer Kapitalmarktveranstaltung. Zum Wochenschluss am Freitag steht dann der Medizintechnik-Hersteller Carl Zeiss Meditec mit seinem Jahresabschluss 2015/16 im Blick./la/gl/jha/

Von Lutz Alexander, dpa-AFX





Die Lage an der Frankfurter Börse:





DAX -0,9% 10.439

MDAX -0,7% 20.500

TecDAX -1,2% 1.675

SDAX -0,8% 8.931

Euro Stoxx weiterlesen ...

