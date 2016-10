"FRANKFURT - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Freitag vor der Veröffentlichung des ..."

büßte zum Wochenschluss 0,70 Prozent auf 21 408,40 Punkte ein und der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,16 Prozent auf 1805,55 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um fast ein halbes Prozent nach unten.

Nach dem guten Start in den Oktober schienen den Dax die Kräfte schon wieder zu verlassen, schrieb Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba in einem Morgenkommentar. So hätten die Tage selbst gute Nachrichten aus der deutschen Industrie keinen neuen Rückenwind verliehen. Die Investoren wollten offenbar die "Strategie" der jüngsten Zeit - Abwarten auf neue Informationen - fortsetzen.

Insofern rückt zum Wochenschluss der US-Arbeitsmarkt in den Fokus. Die Jobdaten sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Starke Daten könnten bei den Anlegern laut Marktbeobachtern durchaus die Sorge wecken, dass die Fed mit einer baldigen Leitzinserhöhung den Geldhahn etwas weiter zudrehen könnte.





























dpa.de berichtet: ESSEN - Der Börsengang seiner Ökostromtochter Innogy spült dem angeschlagenen Energiekonzern RWE die erhofften Milliarden in die Kassen . IPO/ROUNDUP: RWE-Tochter Innogy reizt Börsengang voll aus - Höchstpreis. Die Aktien kommen an diesem Freitag zum Maximalpreis von 36 Euro auf den Markt, wie RWE am Donnerstagabend mitteilte. Der Konzern wurde sämtliche angebotenen Aktien los, so dass sich der Bruttoemissionserlös inklusive Mehrzuteilungsoption auf rund fünf Milliarden Euro beläuft. Es ist damit der größte Börsengang in Deutschland seit dem Chiphersteller Infineon vor mehr als 16 Jahren. weiterlesen ...

